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Ekonomiye 45 milyar dolar katkı

Ekonomiye 45 milyar dolar katkı

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gökhan Sığın, Matthias Metz, Alper Şengül.
Gökhan Sığın, Matthias Metz, Alper Şengül.

Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla faaliyet gösteren BSH Türkiye, 150’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Çerkezköy’deki fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, 30 yıllık dönemde BSH Türkiye’nin sadece bir üretim üssü olmanın çok ötesine geçtiğini belirtti. Sığın, şirketin Ar-Ge’den dijital dönüşüme, istihdamdan ekonomik katkıya kadar pek çok alanda iz bıraktığını ifade etti. Bugüne kadar yapılan doğrudan yatırımların 1,8 milyar dolara ulaştığını söyleyen Sığın, “Yatırım çarpanımız 6,6. Yani her 1 dolarlık yatırım, Türkiye ekonomisinde 6,6 dolarlık sabit sermaye oluşumuna neden oluyor. Doğrudan yaptığımız ihracat 16,9 milyar dolar” dedi.

KÜRESEL STRATEJİMİZE TÜRKİYE YÖN VERİYOR

Türkiye'nin BSH için stratejik önemini vurgulayan BSH CEO’su Dr. Matthias Metz ise “Türkiye yalnızca bölgesel pazarlarda değil, tüm BSH Grubu genelinde ilerlemeye yön veriyor. Türkiye küresel başarımızın ayrılmaz bir parçası” dedi. Şirketin toplam ekonomik etkisinin 45 milyar dolara ulaştığını belirten BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül ise “BSH Türkiye’nin oluşturduğu her 1 dolarlık değer, ekonomide 4,3 dolarlık hacim yaratıyor. Doğrudan ve dolaylı istihdam yaklaşık 60 bin kişiye ulaşıyor” dedi.



#İhracat
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