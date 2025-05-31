Ekonomiye 45 milyar dolar katkı

Çerkezköy’deki fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, 30 yıllık dönemde BSH Türkiye’nin sadece bir üretim üssü olmanın çok ötesine geçtiğini belirtti. Sığın, şirketin Ar-Ge’den dijital dönüşüme, istihdamdan ekonomik katkıya kadar pek çok alanda iz bıraktığını ifade etti. Bugüne kadar yapılan doğrudan yatırımların 1,8 milyar dolara ulaştığını söyleyen Sığın, “Yatırım çarpanımız 6,6. Yani her 1 dolarlık yatırım, Türkiye ekonomisinde 6,6 dolarlık sabit sermaye oluşumuna neden oluyor. Doğrudan yaptığımız ihracat 16,9 milyar dolar” dedi.