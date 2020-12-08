​Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

Türkiye’nin hayata geçirdiği Marmaray Projesi ve Anadolu’da kurduğu demir yolu ağı sayesinde kıtalar arası kesintisiz yük taşıması mümkün hale geldi. Londra’dan Pekin’e uzanan kesintisiz demiryolunun ön strateji kavşağında bulunan Türkiye, Çin’e yük taşıyan ilk treni yola çıkardı. Demir İpekyolu olarak adlandırılan, Asya-Avrupa kıtaları arasında kısa, güvenli, ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni tarafından kullanılıyor.

ÇİN’DEN GELEN EK SİPARİŞLER HALKALI’DA YÜKLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı İstanbul Kazlıçeşme’de düzenlenen Cuma günkü resmi uğurlama töreninin ardından, Çin’den gelen ek talepler nedeniyle gümrükleme işlemlerini tamamlamak üzere Halkalıya uğrayan yük trenine ilişkin asılsız iddialar pes dedirtti. Muhalif çevrelerin iddia ettiğinin aksine; tren törenin ardından Çin’e doğru yola çıkmadan önce, Çin’den gelen ilave taleplerin gümrükleme işlemleri için Halkalı İstasyonu’na uğradı.

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Adil Karaismailoğlu

MUHALİF TRÖLLERİN KİRLİ KAMPANYASI

Bu durumu “Çin’e gidecekti Halkalı istasyonuna çekildi” iddiasıyla sosyal medyada ortaya atan muhalefet destekli bazı isimler, büyük tepki çeken kirli bir kampanyaya imza attı. İddiaların aksine; Türkiye’den Çin’e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni; yeni yükler bindirildikten ve bu yüklere ilişkin gümrükleme işlemleri tamamlandıktan sonra Pazar günü İstanbul’dan yola çıktı. Önceki gün öğlen saatlerinde Kocaeli’den geçen tren, Arifiye, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kayseri güzergahını takip ederek yoluna devam etti.

ANKARA GARI'NDA LOKOMOTİF DEĞİŞTİRDİ

Önceki gece Ankara Gar’ında lokomotif değişimi yapılan tren, dün saat 13.00 sularında Kayseri’den geçti. Türkiye içinde 2 bin 323 kilometrelik parkurunu günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars’a varması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, trenin bugün itibarıyla Türkiye’den çıkacağını belitti.

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HAZAR DENİZİ’Nİ AŞIP ÇİN’E VARACAK

Tren, daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak Çin’e doğru yoluna devam edecek. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde son bulacak. Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yüküyle yoluna devam ediyor. Tren, Türkiye’de üretilen toplam 1400 soğutucuyu taşıyor. İhracat treni, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

MALİYET AZALDI, SÜRE KISALDI

Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye’nin hem sanayicinin rekabet gücü artacak. Türkiye, Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın da merkezi haline gelecek. Çin’den hareket eden ve Türkiye yönüne doğru gelen diğer tren ile ilk ihracat treninin, Azerbaycan topraklarında karşılaşacağı öngörülüyor.

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Makinist: Bugün benim için çok özel bir gün

Çin’e giden ihracat treninin makinisti Ömer Harman, 1981’den bu yana TCDD’de görev yaptığını, 10 yıldır da başmakinist olarak çalıştığını söyledi. İstanbul’dan Çin’e gitmek üzere hareket eden treni, Ankara’ya kadar getirdiklerini dile getiren Harman, “Böyle tarihi günü yaşamaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Bugün benim için çok özel bir gün. Demiryolları çalışıyor” diye konuştu. Trenin, görev değişimi yapılarak Çin’e götürüleceğini anlatan Harman, 43 vagondan oluşan 750 metre uzunluğundaki trenin, sınıra kadar götürüleceğini bildirdi.

TCDD: Haince duygularla kirli bir kampanya var

TCDD Taşımacılık AŞ, yük treninin ek gümrükleme işlemleri için Halkalı İstasyonu’na uğramasının sosyal medyada hedef alınmasını sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Şirket, Twitter hesabından yapılan açıklamada, “4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan Türkiye-Çin İhracat Treni’nin ‘yolundan döndüğü’ gibi asılsız, kötü niyetli haber ve paylaşımları üzülerek izledik. Demiryolu taşımacılığında ülkemizin menfaatleri gereği yaptığımız büyük işleri her zaman teveccühle karşılayan halkımızın, başarılarımızı gölgelemek isteyen, kurgulanmış, haince duygular taşıyan yaklaşımlara itibar etmeyeceğinden eminiz” denildi.