Çin’le Londra’yı bağlayacak

Kocaeli’nin Körfez ilçesi sınırları içerisinde İzmit Körfezi'nde 2015'den beri faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı’nda raylar denizle buluştu. Liman, demir yolu ağına bağlandı ve Çin’den Londra’ya kadar varan kesintisiz taşıma imkanına imza atıldı. 50 milyon dolarlık proje ile DP World Yarımca Limanı, demir yolu bağlantısıyla Türkiye'de rayların ulaştığı her yere hizmet verecek. İnşaatına ocak ayında başlanan demir yolu bağlantısı, 6 aylık sürede tamamlanarak, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çin’i Avrupa’ya bağlayacak, demir yolu hattının en önemli iki birleşeni olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Marmaray geri bağlantılarını tamamladıklarını söyledi.

ÖZEL SEKTÖRLE İLK

Bu vizyonu özel sektörle paylaştıklarını belirten Bakan Turhan, “Yani özel sektörümüz de taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik. Bugün burada tam da buna tanık oluyoruz. DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı'nı ana demir yolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor. Buna hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca Limanı bu hat sayesinde Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu” dedi.

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LOJİSTİKTE ÜS KONUMUNDAYIZ

Türkiye’nin sınırlarının yüzde 70’den fazlasının denizlerle çevrili olduğunu belirten Bakan Turhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu'na, Türk boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantısıyla Avrasya ve Uzak Doğu'ya uzanan bir ulaşım ağımız var ve lojistik noktasında doğal üs konumundayız. Bu nedenle tam bir ulaşım seferberliği başlattık. Dünya ölçeğinde yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, havalimanları, limanlar, demir yolları, hasılı ulaşım altyapıları yapıyoruz. Bunların tamamını birbiriyle buluşturmayı, entegrasyonlarını sağlamayı, en az işin kendisi kadar önemsiyoruz. Bu şekilde yapıldığı takdirde, ulaşım altyapılarındaki ticari döngü maksimum düzeye çıkmakta.”

Törene Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan katılım gösterdi. Arda Ermut, çok yönlü projelere öncelik vermeye devam edeceklerini söyledi.

Sırada 7 liman var

Demir yollarına 133 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Turhan, yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapma başarısına ulaştık. Bu sayede 2023 yılında TCDD Taşımacılık AŞ ve özel demir yolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payının yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılmasını amaçlıyoruz. Yük potansiyeli olan merkezlere demir yolu bağlantısının sağlanması amacıyla iltisak hatları yapımı da önem taşımakta. Bu konudaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Halen toplam uzunluğu 433 km. olan 281 adet iltisak hattımız mevcut. Önümüzdeki dönemde toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı yapılmasını planladık. Yüklerin daha hızlı ve ekonomik olarak taşınması amacıyla limanlara da demir yolu bağlantıları yapıyoruz. Halen 10 liman ve 4 iskeleye olmak üzere toplam 85 kilometre demir yolu bağlantısı bulunmakta. Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha 25 kilometre demir yolu bağlantısı sağlayacağız” dedi.

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Adams: Yatırımlar sürecek

Demir yollarına 133 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Turhan, yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapma başarısına ulaştık. Bu sayede 2023 yılında TCDD Taşımacılık AŞ ve özel demir yolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payının yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılmasını amaçlıyoruz. Yük potansiyeli olan merkezlere demir yolu bağlantısının sağlanması amacıyla iltisak hatları yapımı da önem taşımakta. Bu konudaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Halen toplam uzunluğu 433 km. olan 281 adet iltisak hattımız mevcut. Önümüzdeki dönemde toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı yapılmasını planladık. Yüklerin daha hızlı ve ekonomik olarak taşınması amacıyla limanlara da demir yolu bağlantıları yapıyoruz. Halen 10 liman ve 4 iskeleye olmak üzere toplam 85 kilometre demir yolu bağlantısı bulunmakta. Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha 25 kilometre demir yolu bağlantısı sağlayacağız” dedi.