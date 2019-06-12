Çinli dev firma döviz girişini katlayacak

Türkiye’nin online ödeme hizmeti veren ilk şirketi olarak yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulan iPara ise bugüne kadar 12 binden fazla firmaya online ödeme hizmeti sağladı. BDDK lisansı sahibi olan platform, Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarından elektronik ortamda tek seferde veya 12 aya kadar taksit imkanı ile ödeme alınmasına aracılık ediyor.

Türkiye'de finansal ekosistem içinde faaliyet gösteren ininal ve iPara, geliştirdikleri sistemleri ve yeni iş birlikleri ile adlarından sıkça söz ettiriyor. ininal, bireysel ve kurumsal kullanıcılara temel finansal servisler sunarken, iPara da Sanal POS ve online ödeme çözümleri konusunda hizmet veriyor.

2012 yılında kurulan ininal, bugüne kadar pazara 3 milyonun üzerinde kart sundu. Şirket; ŞOK Market, Migros, D&R, Teknosa, Pratik İşlem, PTT, Vatan Bilgisayar ve KİM Market gibi 15 binden fazla noktadan kullanıcılarına ininal Kart'ı ulaştırıyor. Müşteriler, 50 binden fazla noktada kartlarına yükleme yapabiliyor.

300’DEN FAZLA KURUMUN FATURASI ÖDENEBİLİYOR

Geçtiğimiz yıl 15 bin satış ve 50 binden fazla yükleme noktasına ulaşarak perakende ağlarını genişletmeye devam ettiklerinin altını çizen ininal CEO'su Ömer Suner, "Bugün piyasada 3 milyonun üzerinde kartımız bulunuyor ve harcama hacmimiz her yıl iki katı büyüyor. Şu ana kadar 4,5 milyonun üzerinde indirilen ininal Cüzdan ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Akıllı telefonlarına ininal Cüzdan'ı indiren kullanıcılarımız tek tıkla oturdukları yerden istedikleri saatte e-pin ve dijital üyelik kodları satın alabiliyor, 300'den fazla kurumun faturasını ödeyebiliyor"dedi.

ininal geçtiğimiz günlerde Alibaba’ya bağlı şirketler arasında yer alan, Ant Financial Services Group tarafından işletilen Alipay ile Çinli ziyaretçilerin Türkiye’deki işletmelerde şirketi kullanmalarına imkan tanıyan önemli bir iş birliğine imza attı.

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ÜLKEMİZ KAZANACAK

Suner, yapılan iş birliğine ilişkin ise şunları söyledi: “Alipay, yurt dışındaki popüler destinasyonlardan. Firmanın nakit, kredi kartı ve hesap kartlarından daha fazla kullanılması, oluşturduğu memnuniyeti ortaya koyan önemli bir veri. ininal, Türkiye’ye ileri teknoloji hizmet sunmak için tüm dünyadan güçlü iş ortaklarıyla çalışmaya devam edecek. Bu iş birliği ile sağlanan ödeme kolaylığının ülkemize girecek dövizi artıracağına ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

iPara ve ininal’ın entegre çalışması hakkında bilgi veren Multinet Up Yatırımlardan ve Finansal Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Yıldırım, “ininal’ın kullanıcılarının yarısından fazlasını 12-24 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Özellikle e-ticaret sektöründen firmalar iş birliği için kapımızı çalıyor” dedi.

KREDİ KARTLARININ %98’İNE TAKSİT İMKANI

Baran Yıldırım, Türkiye’nin en rahat erişilen ve kullanımı kolay finansal ekosistemini sunduklarını belirterek, “ininal Kart’lar Türkiye’de 15 binden fazla noktadan hiçbir başvuru işlemi gerektirmeden satın alınabiliyor. Kullanıcılar, fiziksel bir kart almadan saniyeler içerisinde ininal Cüzdan’dan hesap açıp e-ticaret alışverişlerini tamamlayabiliyor. iPara tarafında ise e-ticaret yapmak isteyen firmalar, çevrimiçi kayıt süreci ve tek bir entegrasyon sonrasında ödeme almaya ve Türkiye’deki kredi kartlarının yüzde 98’ine taksit imkânı sunmaya başlıyor” diye konuştu.