Çinli devin ayak sesleri: Mercedes BMW'yi solladı

Bir zamanlar en çok 30.000 yuanlık (4.200 dolar) minivanlarıyla tanınan küçük bir Çinli otomobil üreticisi olan Seres Group dört yıldan kısa bir süre içinde BMW ve Mercedes gibi lüks eski isimleri geride bırakarak ülkenin en çok satan üst düzey otomobili haline geldi.





427 BİN ARAÇ ÜRETTİ, HİSSELERİ YÜZDE 120 ARTTI

Eski adı DFSK Motor olan Seres, 2021 yılında telekomünikasyon devi Huawei Technologies Co. ile ortaklık kurarak Aito marka premium elektrikli ve hibrit spor araçlarını piyasaya sürdü. O zamandan beri Seres baş döndürücü bir yükseliş yaşadı. Satışlar üç yıl içinde üçe katlanarak 2024 yılında yaklaşık 427.000 araca ulaşırken, şirketin Şanghay'da işlem gören hisseleri yüzde 120 arttı.





Aito, popüler M9 SUV'u ile geçen yıl Çin'de 500.000 yuan ve üzeri kategoride en çok satan otomobil markası oldu. Şangay merkezli otomotiv danışmanlık şirketi ThinkerCar'ın verilerine göre, Huawei'nin Harmony işletim sistemi, üç ekranlı gösterge paneli ve çift bölgeli klima ve ortam aydınlatması gibi seçeneklere sahip geniş modelin teslimatları 151.000 adet civarında gerçekleşti. M9'un en temel bataryalı EV versiyonu 509,800 yuan'dan başlıyor.





Seres Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Xinghai Nisan ayındaki Şangay otomobil fuarında yaptığı açıklamada, Aito'nun amiral gemisi modellerinin "Çin'deki lüks otomobil pazarını yeniden şekillendirdiğini" söyledi.





CESUR ADIMLAR ATTILAR