Ekonomi Çok çalışan memura ödül geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çok çalışan memura ödül geliyor

Kamu personel rejimine yönelik ciddi değişiklik geliyor. İlk etapta kamuda çalışan 3 milyon 200 bin personel üzerinden norm kadro çalışması yapılacak. Üreten, çok çalışan memurun daha fazla maaş alacağı yeni sistemde yetenek ölçümüne göre yer değişimi de yapılabilecek.

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Kamu personel rejiminde 6 ayaklı dönüşüm yapılacak
Kamu personel rejiminde 6 ayaklı dönüşüm yapılacak

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken, memura "ödül" ve "performans" sistemi hayata geçiriliyor.

Çok çalışanın maaşı artacak

Dört ayaklı değişim paketi kapsamında, kamu çalışanları için özel sektörde olduğu gibi yetenek ölçümü yapılarak verimli memurlar teşvik edilecek. Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayacak insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak. Norm kadro çalışması yapılacak ve derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki aksaklıklar giderilecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak.

Yetenek envanteri

İlk kez Türkiye'nin insan kaynakları, yetenek envanteri çıkarılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Kamuda yaklaşık 3 milyon 200 bin personel çalışıyor. İlk adımda kamu genelinde bir norm kadro çalışması yapılacak. Bunun ardından yetenek ölçümü ve performans değerlendirmeleri başlayacak. Değerlendirmeler ışığında yeniden işe yerleştirmeler söz konusu olacak. Etkin performans sistemi oluşturularak hizmet ve personel ücret ilişkisi sağlıklı hale getirilecek.

Ödül verilecek

Personelden beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyine göre ölçümler yapılacak. Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek. Yeni sistemde verimli çalışan memurlar teşvik edilerek, ödül verilecek.

  • Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayacak bir insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak. Kamuda katsayı-gösterge, derece- kademe konularında yaşanan tüm sorunlar çözülecek.

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