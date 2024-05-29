Çok uluslu şirketlere yüzde 15 vergi

Türkiye, çok uluslu şirketlere asgari Kurumlar Vergisi uygulanmasına ilişkin çalışmaları hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok uluslu şirketlerden asgari Kurumlar Vergisi alınması için dünya genelinde çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari Kurumlar Vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak" dedi.

140 ÜLKE MUTABIK

2021 yılında OECD'nin organizasyonu kapsamında dünyada yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari Kurumlar Vergisi konusunda mutabık kaldığına dikkati çeken Şimşek, "Alınan mutabakat kararıyla yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulması öngörüldü. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülke 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari Kurumlar Vergisi uygulamasını yasalaştırdı" diye konuştu. Vergileme hakkından vazgeçmemek için Türkiye'de de asgari Kurumlar Vergisi uygulanması gerektiğini vurgulayan Şimşek, çok uluslu şirketlere yönelik bu uygulamanın getirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.

TÜRKİYE'DE KAPSAMA GİREN 2 BİN ŞİRKET VAR

Türkiye'de faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirket sayısının yaklaşık 80 bin civarında olduğunu ve bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin bulunduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti: "Ülkemize yatırım yapan çok uluslu şirketlerin sadece yüzde 2,5 gibi bir kısmı (2 bin şirket) 750 milyon avro eşiğini aşmakta olup, bunların kazanmış oldukları vergi teşviklerinin nasıl korunabileceği, farklı alanlarda nasıl değerlendirilebileceği konusunda alternatif modeller üzerinde de çalışılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sıkı bir çalışma yürüterek ülkemize yatırım yapılmasını teşvik etmeye devam edecek alternatifler geliştiriyoruz."

Kazancın yüzde 15'ini kapsıyor

Diğer ülkelerde yasalaştırma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Bakan Mehmet Şimşek, uygulamanın detaylarına ilişkin şu bilgiyi verdi: "Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği Kurumlar Vergisi yükü yüzde 15'ten aşağıda ise asgari Kurumlar Vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek."

Hükümetler uzun süredir, birçok ülkede birden faaliyet gösteren küresel şirketlerin nasıl vergilendirileceğini ele alıyordu. Zorluk; Amazon ve Facebook gibi şirketlerin ortaya çıkmasıyla daha da büyüdü. Şu anda şirketler, düşük Kurumlar Vergisi bulunan ülkelerde yerel şubeler açıp, kârlarını buralarda beyan edebiliyor. Bu da, satışlar büyük ölçüde başka ülkede yapılsa da yerel vergi oranlarına tabi olmaları anlamına geliyor.







