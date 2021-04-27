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Ekonomi Çöken kripto para borsası Thodexe 650 bin dolar yatıran var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çöken kripto para borsası Thodex'e 650 bin dolar yatıran var!

Geçtiğimiz günlerde CEO'su Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçışıyla çöktüğü ortaya çıkan kripto para borsası Thodex'te binlerce mağdur paralarını geri almak için mahkemelerin yolunu tutarken, ortalama kişi başı 15-20 bin dolarlık mağduriyetin 650 bin dolara kadar da çıktığı ifade ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Çöken kripto para borsası Thodexe 650 bin dolar yatıran var!
Thodex üzerinden mağdur olan binlerce kişi kara kara paralarını nasıl geri alacağını düşünüyor.

Thodex kripto para platformunun kapanması ve CEO’su, kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasının ardından başlayan süreçte binlerce kişi mağdur olmuştu.

Thodex mağdurlarının avukatı Kürşat Ergün, Thodex dava sürecini ve kripto para borsalarına girerken mağdur olmamak için neler yapılmalı bunları değerlendirdi.

Thodex para borsasının bir süredir sinyal verdiğini söyleyen avukat Ergün, “Birtakım öngörüler vardı bu borsanın akıbetiyle alakalı. Nihayetinde de fişi çekip Türkiye’den kaçtı yetkili kişisi. Arama çalışmaları devam ediyor. Emniyet siber birimleri konuyla alakalı inceleme araştırma yapıyorlar. Ne yazık ki Türkiye bunun gibi büyük bir dolandırıcılık eylemiyle de karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullandı.

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Thodex mağdurlarının avukatı Kürşat Ergün
Thodex mağdurlarının avukatı Kürşat Ergün

HUKUKSUZLUKLARI BULUNAN BORSALAR BİR BİR ORTADAN KAYBOLUYOR

Thodex ve kripto para borsa olayından sonra zincirleme bir etki yaşandığını anlatan avukat Ergün, "Özellikle devlet birimlerinden gelen düzenleme açıklamalarından sonra da birtakım işlemlerinde hukuksuzluklar bulunan, doğru işlemler yapmayan borsalar bir bir ortadan kaybolmaya başladılar. İşlemlerini durdurmaya başladılar. Biliyorlardı ki devlet denetimi bu anlamda başladığı andan itibaren bu hataları çok net bir şekilde tespit edilecekti. Dolayısıyla bir domino etkisi oluşturdu. Bu olumsuzluğun tespiti anlamında ortada olan bir gerçek. Bir açıdan da bakıldığında olumludur. Çünkü işini doğru düzgün yapan ve hukuki kurallara riayet eden borsaların ayakta kalabilmesi ve bu borsalar üzerinden işlem gerçekleştirilebilmesi adına da olumlu bir işlem oldu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

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650 BİN DOLAR YATIRAN VAR

Daha önceden de kripto paralarla alakalı birçok sorunla karşılaşıldığını söyleyen avukat Ergün, “Bu Thodex özelinde bakacak olursak onlarca kişi bizlerle irtibata geçti. Mağduriyetlerini dile getirdiler. Ciddi anlamda meblalar ortadan kaybolmuş kişiler var ve bunlarla alakalı adli işlemler için biz gerekli işlemleri yerine getiriyoruz. Savcılık adliye müracaatlarını yapıyoruz. Hukuki haklarını tespit edebilmek, tutanak altına aldırmak adına işlemlere devam ediyoruz. Gelen talepler arasında, mağdurların başvurusu sonucu bizim gördüğümüz çok vahim birtakım durumlarda var. Özellikle 600-650 bin dolar gibi miktarda parasını kaybetmiş olandan tutun, genel olarak dolar üzerinden kayıplar söz konusu. 15 bin dolar 20 bin dolar gibi. Bunlar inanılmaz paralar. Ne yazık ki bunların içerisinde tüm birikimlerini hatta birikimleri dışında bankalardan kredi çekerek bu ortamlara girmiş olan birçok kişinin de varlığını tespit etmiş durumdayız. Büyük beklenti içerisinde girmiş oldukları bu borsalardan ciddi anlamda zararlarla çıkmış durumdalar” açıklamalarında bulundu.

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