Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak 1 Mart müjdesi bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Restoranlar 1 Mart müjdesi bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: 1 Mart müjdesi bekleniyor

Koronavirüs il il vaka haritasına göre normalleşme sürecinin başlaması planlanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı yerlerle ilgili müjdeli haber vereceklerini tahmin ettiklerini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Restoran işletmecileri 1 Mart'ta normalleşme için müjde bekliyor.
Restoran işletmecileri 1 Mart'ta normalleşme için müjde bekliyor.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ettiklerini belirterek, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek sektörün taleplerini ileten Bingöl, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara'da bir araya geldi.

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PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bingöl, sektörün sıkıntılarını ve taleplerini son olarak Sağlık Bakanı Koca'ya ilettiklerini kaydederek, "Pazartesi günü yani 1 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın bazı yerlerle ilgili müjdeli haber vereceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

Restoran işletmecileri 1 Mart'ta normalleşme için müjde bekliyor.

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Tüm görüşmelerinde "karşı tarafların, sektörün sorunlarını ayrıntılı şekilde dinlediği ve sıkıntılara kayıtsız kalmadığını" dile getiren Bingöl, önerilerinin bir kısmının uygulamaya geçmesini beklediklerini söyledi.

Bingöl, "Risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ediyoruz. İzlenimimiz olumlu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz." dedi.

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