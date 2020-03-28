Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 3 bakanlığa 13 isim atandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 bakanlığa 13 isim atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde de atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şöyle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Süheyla Uluğ, Vergi Müfettişliğine Filiz Doğan getirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Şadiye Yalçın atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bülent Saklav, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet Ökdem, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Necmettin Yoldaş, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Necdet Çiçek, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Özkan Yolcu, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Seyit Yıldız ile Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ertan Keleş getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Murat Gören, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Atilla Bastırmacı ve Personel Genel Müdür Yardımcılığına Zeki Ertem atandı.

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