Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinop Ayancık Terminal Köprüsünü 80 gün gibi rekor sürede tamamladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinop Ayancık Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesajla katıldı. "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik" diyen Erdoğan, selde yıkılan diğer iki köprünün inşasının da sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinop Ayancık Terminal Köprüsünü 80 gün gibi rekor sürede tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Ayancık Terminal Köprüsü'nün Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Açılışını yaptığımız Sinop-Ayancık Terminal Köprüsü'nün şehrimize, ilçemize ve siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı ve etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk"

Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabi afetler yaşandı. Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı sarfettik.

'TERMİNAL KÖPRÜSÜ'NÜ 80 GÜN GİBİ REKOR SÜREDE TAMAMLADIK'

İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatırlayacağınız üzere 11 Ağustos'ta yaşanan selde ilimizdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 54 kilometresinde hasar oluşmuştu.

Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan terminal ve Şevkişentürk Köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında yol açma ve teressubat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli bölgeye sevk ettik.

Geçici köprüler yapmak suretiyle tüm güzergahlarda oluşan tahribatı gidererek ilimiz genelinde güvenli ulaşım yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yenikonak-Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık.

Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik.

Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer projelerimizle ilgili süreçleri de yakından takip ediyoruz.

'SON 19 YILDA MİLLETE VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ TUTTUK

Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız. Başkaları ülkenin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz Sinop ile beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeyi devam etmenizi istiyorum.

Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi her türlü musibetten, felaketten korusun.

Açılışını yaptığımız Terminal Köprüsü'nün bir kez daha ülkemize, bölgemize, şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin inşasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmasını, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum."

Sinop’taki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Köprünün yıkılma anı kamerada
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Sinop’taki selin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Köprünün yıkılma anı kamerada

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hedefimiz kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi

Selde hasar gören 58 yıllık Ayancık Köprüsü’nün yıkımına başlandı
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Ayancık'ta 1963 yılındaki afette yıkılan tahta köprünün yerine 58 yıl önce inşa edilen Çayiçi Mahallesi'ndeki merkez köprü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde ağır hasar gördü.
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının koordinasyonunda ilçenin her iki yakasını birbirine bağlayan geçici köprü yapılmasıyla birlikte hasar gören köprünün yıkımına başlandı.
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Beton delici iş makinelerinin yıkım çalışması havadan görüntülendi.
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Sel felaketinde bir kısmı yıkılan pazar yerine ulaşımı sağlayan köprü de iş makineleriyle tamamen yıkıldı.
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Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak, şu bilgileri paylaştı:
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\"Selin ardından ilçe merkezinde bulunan 3 köprü hasar gördü.
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Araç ve yaya yolu için alternatif köprüler yaparak ilçenin her iki yakasını birbirine bağladık.
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Hasar gören köprülerin de şu anda yıkımını yapıyoruz.
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Kalıcı köprülerin en kısa sürede yapılması için çalışmalarımıza başladık.\"
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Selde hasar gören 58 yıllık Ayancık Köprüsü’nün yıkımına başlandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde büyük hasar gören 58 yıllık merkez köprünün yıkımına başlandı.

Sular altındaki Ayancık'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
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Bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin ortasından geçen Ayancık Çayı üzerindeki iki köprü yıkıldı.
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İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.
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Ayancık Çayı'nın kenarında yer alan ve sular altında kalan Ayancık Sanayi Sitesi'nde 6 iş yeri yıkıldı.
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Selin yol açtığı tahribat drone ile havadan görüntülendi.
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Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor. İlçeye su ve elektrik verilemiyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçede helikopterle incelemelerini sürdürüyor.
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Babaçay Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle Ayancık Devlet Hastanesi bahçesine getiriliyor.
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Sağlık sorunları olanlar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk ediliyor.
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Diğer vatandaşlar ise yakınlarının, yanına ya da Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştiriliyor.
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Sular altındaki Ayancık'ta selin yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Sinop'un Ayancık ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile havadan görüntülendi. Ayancık Çayı üzerindeki iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.


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​Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinop Ayancık Köprüsü'nün açılışında video mesaj yayınladı.

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