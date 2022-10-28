Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri sevincini milletimizle paylaşacağız

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Etimesgut BİLSEM’e “özel eğitim” ödülü

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi’nde binlerce üstün yetenekli öğrenci ile velisini “Özel Eğitimde Kaliteli Öğretime Evet” isimli projesi buluşturdu. Geçen yıl şubatta düğmesine basılan ve bu kasımda sona erecek olan projede içerisinde uzman akademisyenlerin de bulunduğu proje kapsamında 5 bin üzeri öğretmen ve yaklaşık 42 bin özel yetenekli öğrenci ile 85 bin üzeri ve veliye ulaşıldı. Proje, Etimesgut Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da yılın özel ödülüne layık görüldü.