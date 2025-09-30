Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanedeki seyrini sürdürüyor

"Bununla beraber ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Program dönemi sonu itibarıyla işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz."