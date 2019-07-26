Ekonomi Cumhurbaşkanından faiz indirimi yorumu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Cumhurbaşkanı'ndan faiz indirimi yorumu! Erdoğan faiz indirimiyle ilgili ne dedi?

Cumhurbaşkanı'ndan faiz indirimi yorumu

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını da yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ne oldu, battık mı, bittik mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar gayet normal karşıladı'' değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası 4.5 yıl sonra faiz indirdi.
Merkez Bankası 4.5 yıl sonra faiz indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Burada Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını yorumlayan Erdoğan "Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir" ifadesinde bulundu.

Açıklamanın detayları şöyle:

31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardık. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama takdikleriyle gittiler. Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Ne oldu, battık mı, bittik mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Faiz düştükçe enflasyon düşer çıktıkça çıkar.

"BAY KEMAL RAHATSIZ OLMUŞ"

Bugün yüksek faizle hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olmuş Merkez Bankası ile alakalı olarak itibarı sıfırdır diye açıklamada bulunuyor. Anlamak mümkün değil biz sana mı sorup da adım atacağız? Yeni yönetim sisteminden rahatsız. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam, tek adam diye nakarat yapıyor. Bu tek adam benmişim. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz. Bay Kemal, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bizim dönemimizde asla emir alan bir hükümet olmamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Biz bugüne kadar kimseden emir almadık. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacak. IMF'ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız. Tek adam diye bir derdim yok. Milletin efendisi değiliz hizmetkarıyız.

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Senin dünyada ne itibarın var? Var var Sosyalist Enternasyonel var ya orada arada bir bunları çağırıyorlar itibar gördüm diye zannediyorlar. Bu sene de BM Genel Kurulu'nda nasıl bir konuşma yapacağım onu da bir izle.

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