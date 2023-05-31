Daha fazla işletmeye KOBİ desteği

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ), enflasyon ayarı yapılarak KOBİ’lerin belirlenmesinde kullanılan kriterlerde güncellemeye gidildi. Buna göre KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi. Böylece, enflasyonist etki nedeniyle bilançoları şişen ve KOBİ olmaktan çıkan şirketler, yeniden KOBİ tanımı içerisine alınacak ve teşviklerden yararlanma imkanları devam edecek. KOBİ havuzundaki genişlemeyle beraber işletmelere, bir kısım masraflarının kısmen veya tamamen devlet tarafından karşılanması ve daha ucuza kredi bulabilmeleri gibi teşvikler sunuldu.

YENİ DESTEKLER YOLDA

Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin ağırlığının çok fazla olduğunu, bu değişikliği sektörün talep ettiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Düzenleme sayesinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler hem KOSGEB desteklerinden hem bankalarımızın farklı faiz desteklerinden daha fazla istifade edebilecek” dedi. Farklı destekleri önümüzdeki dönemde sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Varank, bu sayede yatırım iştahının da korunacağını belirtti.

YATIRIM İŞTAHI ÜST SEVİYEDE

Varank, KOBİ’lerin yatırım talebiyle alakalı olarak ise, şunları söyledi: “Şu anda yatırım iştahı üst seviyede. Türkiye’nin neresine gidersek gidelim işletmelerimiz, ‘Sayın Bakanım, yatırım yapacağız, bize arazi lazım. Organize sanayi bölgemizi (OSB) genişletmemiz lazım’ diyorlar. Önümüzdeki dönemde katma değerli üretimle kalkınan bir Türkiye’yi inşa etmek istiyorsak formülümüz; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmalı.”

Yeni düzenleme ne getirdi?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi. Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti

5 milyon liradan 10 milyon liraya, 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. Kriterlerden herhangi birini, son iki hesap dönemine ait verilerle aşan işletmeler KOBİ niteliğini kaybedecek. Ama son hesap döneminde bu kriterlerin altına düşen işletmeler KOBİ niteliği kazanacak.







