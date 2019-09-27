Ekonomi Dalgalı denizde güvenli limanız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dalgalı denizde güvenli limanız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütün saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen küresel ticaret ve finansın türbülansla yüzleştiği bir dönemde Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York’ta düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan ABD’li iş adamlarına Türkiye’yi anlattı ve Türk-Amerikan ekonomik ile ticari ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Berat Albayrak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı gala yemeğinde Albayrak, 10 yıl öncesine göre bugün farklı bir küresel ekonomik iklimin mevcut olduğunu hatırlattı. Albayrak, “Bölgesel istikrarsızlık ve göçün arttığı, ticaret savaşlarının olduğu ve Avrupa Birliği’nin belirsizliklerle sarsıldığı bu zorlu zamanlardan geçerken Türkiye, ülkemiz üzerindeki herhangi bir yan etkiyi en aza indirgemek için sağduyulu mali ve para politikaları uyguluyor” dedi. Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ın başarılı şekilde uygulanması ile faiz oranları ve enflasyon oranlarında gelişme belirtileri olduğunu dile getirdi.

YIKICI ETKİLERE KARŞI İYİ HAZIRLANDIK

Albayrak, “Ağustos 2018’deki spekülatif finansal saldırıyı başarılı bir şekilde önlediğimizi söyleyebilirim” diye konuştu. Özellikle reel sektör ve piyasa üzerinde bu saldırıların olası yan etkilerini azaltmak için karşı önlemler alındığını ifade eden Albayrak, "Tüm kalbimle söyleyebilirim ki Türkiye, küresel ticaret savaşlarının yıkıcı etkilerine ve bununla ilgili finansal piyasalardaki dalgalanmaya en iyi hazırlanmış ülkelerden biridir. Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen küresel ticaret ve finansın türbülansla yüzleştiği bir dönemde Türkiye halen yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin her zaman kazan-kazan zihniyetine sahip oldu. Küresel barış ve istikrarı destekleyen tüm girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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ÖZEL ŞİRKETLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın koyduğu hedef doğrultusunda geçen sene iki ülke arasındaki 25 milyar dolar olan ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için çalışıyoruz. Bu kapsamda bakanlıklarımız yoğun çalışmalar yürütüyor ve hangi sektörlerde genişlemeye gideceğimizi belirliyoruz. Bu hedef doğrultusunda bakanlıkların yanı sıra her iki ülke yatırımcıları ve şirketlerinin daha koordineli iş birliği yapması gerekiyor.

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