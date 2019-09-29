DASK’ı hatırladık

İstanbul’u sarsan 5,8 büyüklüğündeki deprem, doğal afet sigortası DASK’a ilgiyi arttırdı. Perşembe günü yaşadığımız deprem; ihmal ettiğimiz deprem sigortası konusu yeniden gündeme geldi. Açıklanan son resmi verilere göre; Türkiye genelindeki yapıların yaklaşık yarısı DASK sigortası poliçesine sahip. Yürürlükteki poliçe sayısı 9.2 milyon adet. Bu ülke genelindeki yaklaşık 19 milyon yapının yüzde 52,4’ünün DASK sigortalı olduğunu gösteriyor. Bu oran, deprem kuşağında olan Türkiye için düşük bir rakam.

İSTANBULLU DASK’A HUCÜM ETTİ

Büyük İstanbul depreminin beklendiği bilinmesine rağmen DASK poliçesini yaptırmayan yüzbinlerce kişi var. Hafta içi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki sarsıntının ardından telefonlara sarılan binlerce İstanbullu, Doğal Afet Sigortaları Kurumunu (DASK) arayarak evini-işyerini sigortalamanın yollarını aradı. Haftanın son iki gününde ortaya çıkan talebin; DASK poliçe satışını yüzde 10-15 arttığı belirtiliyor.

DASK NEYİ GARANTİLİYOR

Doğal Afet Sigortası DASK, kamunun yönettiği bir yapı. Konutlardaki ve mevzuat kapsamındaki işyerlerinin deprem sigortaları DASK kurumu tarafından yapılıyor ve deprem hasarları DASK havuzundan karşılanıyor. Özel sigorta şirketleri, zorunlu olarak bu ürünün sadece satışına aracılık ediyor. DASK; deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında oluyor. Sigorta şirketleri DASK üzerinde kalan ve DASK’a tabi olmayan yapılara deprem teminatı veriyor.

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SATIŞLAR YÜZDE 100 ARTTI

Quick Sigorta Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç, “Şirketimizin DASK satışları tüm ülkede arttığı gibi şirketimizde de günlük olarak yüzde 100 oranında artmıştır. DASK poliçelerine olan talep maalesef depremin kendisini hatırlatması sonucunda artıyor ve etkisi kısa süreli oluyor ancak deprem riski ülkemiz için bir gerçek ve DASK bu anlamda bir zorunluluk diyebiliriz. Bu rakam ve oranların artması için bu alanla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının kamu ve özel sektör tarafından sürekli bir şekilde gerçekleşmesi lazım.

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUT SİGORTASIZ

Deprem uzmanlarının en az 7,2 büyüklüğünde deprem olmasını bekledikleri İstanbul’da 1 milyon 576 bin 452 konut hala DASK sahibi değil. Beklenen İstanbul depreminden en çok etkilenmesi öngörülen illerden Bursa’da sigortasız konut oranı yüzde 50,2, Kocaeli’nde yüzde 41,2 ve Bilecik’te ise yüzde 55.

DÖNEMSEL BAKMAMAK LAZIM Deprem (Arşiv)

Henüz İstanbul genelinde gerçekleşen konsolide rakamların ellerine ulaşmadığını anlatan Sibel Doğaç, şirketin rakamlarına göre geçen hafta yüzde 59 oranında, deprem sonrasında ise günlük yüzde 100 artışın gerçekleştiğini aktardı. Doğaç, “Şirketimiz üretim hacmi dikkate alındığında rakamların bu seviyede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Oranlara baktığımız zaman deprem korkusunun DASK poliçesine dönemsel bir talep yarattığını görüyoruz. Oysa deprem riski geçen ay ne idi ise yarın da aynısı olacak. Tüm sigorta şirketleri açısından bakıldığında DASK poliçe satışı yüzde 10-15 arttı” dedi.