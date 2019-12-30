Davadan vazgeçen vergi mükellefine indirim

Mükellefler, vergi ve cezalarına karşı açtıkları davalardan istinaf ya da temyiz sürecinde vazgeçerlerse vergi ve cezalarında indirim elde edebilecek.

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la vergi sistemine “Kanun yolundan vazgeçme” müessesesi getirildi. Yeni uygulamaya göre, mükellefler vergi cezalarına karşı açılan davalarda istinaf veya temyiz başvuru süresi içinde kanun yolundan vazgeçerse idare tarafından da ihtilaflar sürdürülmeyecek. Böylece, vergi veya cezalar indirimli olarak uygulanacak, bu şekilde tahakkuk eden vergilerin veya cezaların gecikme faiziyle süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirime gidilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da “Kanun yolundan vazgeçme” müessesinin uygulama esaslarına ilişkin bir tebliğ taslağı hazırladı.

YARGI KARARINA GÖRE FARKLI ORAN

Dava sonucu vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması halinde, tahakkuk edecek tutar verginin yüzde 60’ı olacak, verginin kalanı ve cezanın tamamı terkin edilecek. Mahkemece vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda ise verginin tamamı ve cezanın yüzde 75’i ödenecek. Kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların yüzde 25’i tahakkuk edecek. Bu kapsamdaki cezaların onaylanması halinde cezaların yüzde 75’i üzerinde işlem gerçekleştirilecek ve kalanı silinecek.

Cezaya alternatif

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Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların yüzde 80’inin, hesaplanacak gecikme faiziyle bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza tutarından yüzde 20 indirim yapılacak. Bu durumda gecikme faizi, verginin indirimden sonra kalan yüzde 80’lik kısmı üzerinden hesaplanacak ancak mahkeme kararında onaylanarak tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmayacak.