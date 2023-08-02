|
Ekonomi

Denetim artınca ortaya çıktılar: Otomotiv bayisinde sıfır araç varmış

Otomotiv piyasasına yönelik sıkı denetim ve cezalar etkisini göstermeye başladı. Önce sıfır fiyatının üzerinde ikinci el satış ilanları düştü. Ardından sıfır araç piyasasında sipariş iptalleri olunca, "Araç yok, yılbaşında gel" diyen bayiler, liste fiyatından satışa başladı. Ticaret Bakanlığı'nın yeni tedbiri ile otomobiller üretimden müşteriye ulaşıncaya kadar elektronik sistem üzerinden takip edilecek.

Burak Karaca
04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yılbaşından bu yana ikinci el %85 zamlandı.

Yılbaşından bu yana ikinci el %85 zamlandı.

Hükümetin sıfır ve ikinci el piyasası için attığı adımlar etkisini göstermeye başladı. Satış için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırında bireysel satıcıları da kapsama alan kararın ardından, ikinci el otomobil ilanlarının sıfır modelden daha pahalı olmasını yasaklayan bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye uymayanlara ise 300 bin lira ceza yaptırımı uygulandı.


SİPARİŞ İPTALLERİ BAŞLADI

Atılan adımlarla birlikte, stoklardaki araçlar piyasaya çıkmaya başladı. Bayiler yaşanan sipariş iptalleri sonrası liste fiyatına geri dönüş yaptı.

Henüz fiyatlarda düşüş yaşanmadığını belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Dengelenme yaşanınca sıfır araç bulunabilir hale geldi. Sipariş iptalleri sonrasında bayilerde araç bulunabiliyor. Önceden 300 bin liralık aksesuar alırsan veririm, yoksa yılbaşında gel diyen bayiler, şu anda liste fiyatına gel al diyor” diye konuştu. Daha önce stokta 25 bin ikinci el araç olduğunu söyleyen Karakaş, bu araçların sıfırdan daha yüksek fiyata ilana konulduğunu açıkladı.


300 BİN LİRA CEZA GERİ ADIM ATTIRDI

Kısa sürede 25 bin olan araç sayısının 3 bine kadar gerilediğini söyleyen Karakaş, “22 bin araç için satıcılar, ya satıştan vazgeçti ya da ilanı yayından kaldırdı. Yaklaşık 1,5 milyon kişi, 300 bin lira ceza yeme korkusuyla geri adım attı” dedi.


#Ticaret Bakanlığı
#ikinci el
#araç
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler