Deneyimden Geleceğe: İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi

18:2821/08/2025, Perşembe
Doğanlar Mobilya Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Doğan getirildi.
Doğanlar Mobilya Grubu’nda üst düzey görev değişikliğiyle birlikte güçlü bir bayrak devri daha yaşandı. Şirketin CEO’luk görevini 15 Ağustos 2025 itibarıyla Mutlu Erturan’a devreden İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubun stratejik yolculuğunu yönetmeye devam edecek.

Deneyim ve Vizyonla Güçlü Bir Liderlik

Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde üretimden yönetime uzanan farklı kademelerde görev aldı. Grup çatısı altında Genel Müdürlük yapan Doğan, ardından Doğanlar Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak stratejik kararlarda aktif rol üstlendi. Sektörün gelişimine katkı sunan derneklerde önemli görevler üstlenerek mobilya endüstrisine destek verdi. Son olarak Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su olarak şirketin dönüşüm sürecine liderlik etti.

Kurumsal Devamlılık ve Gelecek Vizyonu

İsmail Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesi, Doğanlar Mobilya Grubu’nda liderlikte süreklilik ve istikrarı simgeliyor. Grup, bu stratejik görev dağılımıyla hem kurumsal hafızasını korumayı hem de küresel büyüme hedeflerini hızla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

İsmail Doğan: “Bayrağı Daha Yükseğe Taşıyacağız”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Doğanlar Mobilya Grubu’nu bugünlere taşıyan değerlerimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. CEO’luk görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğüm dönemin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubumuzun sürdürülebilir büyüme vizyonuna liderlik edecek olmak benim için büyük bir gurur. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte hedefimiz, bayrağı daha da yukarılara taşımak ve global ölçekte güçlü bir oyuncu olmaktır.”

#İsmail Doğan
#Doğanlar Mobilya Grubu
#Yönetim Kurulu Başkanı
