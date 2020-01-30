Dengeli büyüme sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turunun son durağı olan Senegal’de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile birlikte yeni ticaret hedefini de açıkladı. Senegal ile hedeflenen ticaret hacmi orta vadede 1 milyar dolar olarak belirlendi. Kazan-kazan anlayışıyla Türkiye’nin yanı sıra Senegal de ticaretini artıracak böylelikle iki ülke de kazanacak. Ülkelerle ekonomik ilişkilerini kazan-kazan politikası üzerinden yürüten Türkiye, hedef pazarlarda bu şekilde ilerleyerek ikili ilşkilerini de geliştiriyor. Pek çok alanda gelişimini sürdüren Türkiye ekonomisi, 2003-2019 yılları arasında toplam 220 milyar dolar civarında doğrudan yatırım aldı. Bu yatırımlarda yürütülen politika önemli rol oynadı.

Recep Tayyip Erdoğan ve Macky Sall

SENEGAL’DE 29 PROJE ÜSTLENDİK

İhracatta da 200 milyar dolar yaklaşan Türkiye, her yıl kendi rekorunu geliştirirken, Türk iş dünyasının çizdiği pozitif imaj ve devletin izlediği politika hedef pazarlarda ihracatçının elini güçlendiriyor. Bu sayede 2003 yılında 36 milyar dolar ihracat gerçekleştirilirken şu anda bu rakam 181 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin dünya ekonomisi sıralamasında, satınalma paritesine göre 18’incilikten 13’üncülüğe yükseldiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türk müteahhitlerin 126 ülkede 400 milyar dolar değerinde 10 bin 108 proje üstlendiğine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca, altyapı alanında 2003 yılında dünyada 39’uncu sırada bulunan Türkiye’nin bugün 9’uncu sıraya yükseldiğinin altını çizerek, şu anda dünyadaki 10 önemli, dev altyapı projesinden 6’sının Türkiye’de yer aldığını vurguladı. Ayrıca, Türk müteahhitlik firmaları da Senegal’de bugüne kadar 775 milyon dolar değerinde 29 proje üstlendi.

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TÜRKİYE’DEKİ PROJELER ANLATILDI

Senegal ziyaretinde Türkiye’de gerçekleşen projelere de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı’nın yanı sıra İstanbul Boğazı’na eş olacak son derece stratejik bir proje olan Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için çalıştıklarını da açıkladı. Erdoğan ayrıca, “Son 17 yılda hızlı tren hatlarından havalimanlarına, tünellerden otoyollarına, köprülerden TürkAkım, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’na kadar pek çok uluslararası büyük eseri hizmete aldık. Sağlıkta hem fiziki altyapı konusunda hem de tedavide cazibe merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Savunma sanayi alanında ise yerlilik oranımızı göreve geldiğimizde yüzde 20 iken yüzde 70’ler seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın dört ülkesinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

SENEGAL’DE YERLİ OTOMOBİL VURGUSU

Kısa süre önce tanıtılan yerli otomobile de değinen Erdoğan, “Geleceğin teknolojisi ile üreteceğimiz bu otomobili, sadece vatandaşlarımızın değil, inşallah tüm insanlığın kullanımına sunacağız” dedi. Tüm bu yatırımların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öncülüğünde özel sektörün katkı ve destekleriyle yaptıklarını belirten Erdoğan, yurt içindeki ve yurt dışındaki yatırımlarda Türk firmalarının yanında olmayı, iş birlikleri için iş dünyasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Yerli otomobilin seri üretime geçmesinin ardından ihracatı başka seviyelere taşıması bekleniyor. Katma değerli ihracat anlamında büyük koz olarak görülen yerli otomobilde Afrika pazarı da rol oynayabilir.

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HEDEFLER HIZLICA AŞILDI

Senegal ile Türkiye arasındaki daha önce belirlenen ikili ticaret hacmi hedefleri kısa sürede aşıldı. İlk olarak 250 milyon dolar olan hedef aşılırken, 2018 yılında 400 milyon dolara çıkan yeni çıta da aynı yıl içerisinde geçildi. Ancak 2019 yılında 300 milyon dolara gerileyen rakam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasında 1 milyar dolara çıkarılacak. Erdoğan ziyareti sırasında iki ülke arasındaki samimiyete değinirken, 1 milyar dolarlık yeni hedefin de aşılacağını aktardı. Dengeli bir şekilde orta vadede hedefin aşılması öngörülüyor.

Ticareti büyütecek 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve kazan-kazan politikalı dengeli büyüme hedefine uygun olarak iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı. Ticari potansiyel açısından balıkçılıktan tarıma, turizmden sağlığa kadar iş birliğinin güçlenebileceği pekçok alan bulunuyor. Bu anlaşmaların sonucu olarak ise kültür, turizm ve eğitim işbirliğinin geliştirilmesini, gençlerin desteklenmesini, kırsal ekonomi, tarımsal kalkınma ve kıtadaki alt yapının güçlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Türk iş dünyasının Senegal’de sağladığı başarı yeni yatırımcıları da bölgeye çekiyor.