Deniz, kum ve güneşe agro turizmi ekledik: Tarım turizminde Türkiye büyük potansiyel barındırıyor

Dünyada trend haline gelen ve özellikle Fransa, İtalya ve İspanya'nın başı çektiği agro turizm, ülkemizde de tanınmaya başladı. Deniz kum, güneş ve kültür turizmine şimdi de agro turizm eklendi. Avrupa ülkelerinden Japonya'ya kadar dünyanın dört bir yanından turistler agro turizm için Türkiye'ye geliyor. Tarım kaynaklı bir turizm çeşidi olan agro turizm; ekonomik, coğrafi, ekolojik ve gastronomi ortamlarını görebilmek, deneyimlemek isteyenlerin yeni gözdesi oldu.

TURİSTLER SOLUĞU ÇİFTLİKLERDE ALIYOR

Tarımda önemli bir oyuncu olan Türkiye’de, başta fındık, zeytin, üzüm gibi birçok ürünün ekilip biçilmesine tanıklık etmek ve bu ürünlerden satın almak isteyen turistler, soluğu çiftliklerde alıyor.

Ömer Kartın

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, son üç yıldır agro turizmin gündeme geldiğini araya pandeminin girmesiyle işlerin yavaşladığını söyledi. Agro turizmi geliştirmek için alt komisyon oluşturduklarını turizme uygun olan çiftlikleri belirlediklerini anlatan Kartın, bu konuda 3 farklı modelleme yaptıklarını anlattı. Kartın, bazı acentelerin bunları programa aldığını önümüzdeki yıldan itibaren hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri getireceklerini söyledi.

BEYAZ YAKALILARIN DA YENİ ADRESİ OLACAK

Ömer Kartın, agro turizm için şu an gelen sayının 5-10 binlerde olduğunu, bu rakamı çok rahat 100 binlere katlayabilecek kapasitenin bulunduğu vurguladı. Kartın, şöyle devam etti: "Elimizde başlangıç olarak Hatay ve Kastamonu var. Bu yapıya uygun çiftlikler kuruldu. Türkiye’nin her yerinde bunu harekete geçirirsek bırakın yurt dışından gelecek ziyaretçileri Türkiye’de birçok beyaz yakalı için toprağın kokusu bile çok özleniyor. Bunun düzenli organize olması gerek. TÜRSAB olarak organizasyon düzenini sağlayacağız. Bunu bir de gastronomi ile birleştirirseniz yani topladığınız çilekleri, sağdığınız sütlerden onlardan kurabiyeli çilekli pasta yaptığınız zaman çok ayrı güzel bir uygulama oluyor."

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GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik de, gül hasadı yapılırken mayıs-haziran arasında turistlerin büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Japon ve Çinli turistlerin gül hasadına katıldıklarını hem de alışveriş yaptıklarını belirten Çelik, ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Cemal Özen

Önümüzde önemli fırsat var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, agro-turizm gastro turizm ile de desteklendiğinde turist çeşitliliği ile katma değeri artan bir özellik kazandığını ifade ederek şöyle konuştu: "Kırsal bölgelerde yeni istihdam alanları açmasının yanı sıra özellikle kadın girişimci konularında önemli katkı sağlar. Birçok ülkede yerel yönetimler ve hükümetler tarafından desteklenen agro turizm için ülkemizdeki potansiyel çok fazla, bu alanda büyük atılım yapma fırsatımız var."