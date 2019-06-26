DenizBank’tan enflasyona endeksli konut kredisi

Buna göre, enflasyon oranlarında düşme beklentisi olan ve kullanacakları konut kredisi faizlerinin de bu doğrultuda düşmesini isteyen tüketiciler, ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ ile TÜFE + aylık 0,5’e endekslenen faiz oranı üzerinden 120 ay vadeye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

DenizBank’ın 25 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hayata geçirdiği bu yeni üründe, faiz değişim sıklığı kredi kullandırımı sırasında 6 veya 12 aylık periyotlarda olacak şekilde tüketici tarafından seçilebilecek. Bununla beraber, Merkez Bankası tarafından ilan edilen TÜFE referans oranı ile aylık 0,5’e endekslenen faiz oranı üzerinden 120 ay vadede kredi kullanılabilecek.

“TÜKETİCİLERE KONUT ALIM KARARLARINI ERTELEME İMKANI SAĞLIYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark şöyle konuştu; “DenizBank olarak hareket noktamız her zaman, değişen piyasa şartlarında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayatı kolaylaştırabileceğimiz bir hizmet modeli. Ürün yelpazemiz, hayata geçirdiğimiz inovasyon ve projeler tamamen bu anlayışın birer meyvesi. Bu doğrultuda, piyasada oluşan konut alım fırsatlarından yararlanmak isteyen ancak faiz oranlarının önümüzdeki dönemde düşeceği beklentisiyle kararlarını erteleyen müşterilerimize özel olarak “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürünümüzü geliştirdik. Bu ürünü kullanan müşterilerimizden, kredilerinde erken ödeme, ara ödeme veya kapama yapmak istediklerinde erken ödeme ücreti almıyor; faizlerin yeterince düştüğünü gördüklerinde diledikleri an masrafsız Sabit Faizli Konut Kredisine dönme seçeneği sunuyoruz. Ayrıca enflasyonun artması ihtimaline karşı da ürünümüze tüketiciyi belli bir seviyeden sonra koruyacak bir tavan faizi tanımladık. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve yenilikçi çalışmalarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

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