Denizde rüzgâr enerjisi hızlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deniz üstü rüzgâr enerjisi yarışmaları düzenlemeye yönelik danışmanlık hizmeti alacağını açıkladı. İlana göre başvuran kuruluşlardan Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Bursa kıyılarında belirlenen üç ayrı alana yönelik olarak deniz analizi ve ölçümler raporu ile birlikte potansiyel açık deniz rüzgâr enerjisi projeleri için teknik, ekonomik ve mali fizibilite raporu hazırlanması istenecek.

DÜNYA BANKASI DESTEKLEYECEK

Deniz üstü rüzgâr enerjisi projeleri için mevcut yasal çerçevenin ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi, Türkiye’de deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerinin geliştirilmesi ile açık deniz rüzgâr enerjisi projeleri için ihale tasarımının ilk çerçevesine yönelik rapor hazırlanması da talep edilen diğer başlıklar arasında yer alıyor. Alınacak hizmet Dünya Bankası tarafından da desteklenecek.

54 GİGAVATLIK POTANSİYEL VAR

Türkiye’nin 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgâr enerjisi alanında 5 gigavatlık kurulu güç hedefi bulunuyor. Karadeniz’de yüzer kurulumlar için 13,9 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 1,3 gigavatlık bir potansiyel tespit edilirken, Marmara Denizi’nde yüzer kurulumlar için 19,2 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 2,8 gigavatlık bir potansiyel mevcut. Çanakkale’de 7,5 gigavat yüzer ve 1,6 gigavat sabit temelli kurulumların, Balıkesir’de 2,8 gigavat yüzer ve 1 gigavat sabit temelli kurulumların yapılabileceği hesaplanıyor. Böylece, Türkiye’nin dört bölgesinde yüzer olarak toplamda 47 gigavat ve sabit temelli 7 gigavat olmak üzere toplamda 54 gigavatlık deniz üstü rüzgâr santralinin kurulabileceği öngörülüyor.











