Denizli havlusu THY'nin dış hatlar seferlerinde tanıtılacak

"THY sayesinde milyonlarca yolcuya ulaşma fırsatı buluyoruz. Kısacası, THY iş birliğiyle markamızı gökyüzünden dünyaya yazıyoruz. Önümüzdeki dönemde, "Turkish Towels" logolu havluların THY'nin ABD uçuşlarındaki business sınıfında yolcuların deneyimine sunulması adına görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Çok yakında yolcular Türk havlusu ile tanışma fırsatı bulacaklar. Bu uygulamayla, markamızın yüksek kalite algısını doğrudan nihai tüketicilerle buluşturmayı ve Türk havlusunu deneyimleyerek tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz. Böylece hem Türk havlusunun prestijini hem de markamızın uluslararası bilinirliğini artırmış olacağız."