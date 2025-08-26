Yeni Şafak
Denizli havlusu THY'nin dış hatlar seferlerinde tanıtılacak

12:4226/08/2025, Salı
AA
Denizli İhracatçılar Birliğince, Denizli havlusunun Türk Hava Yolları'nın (THY) dış hatlar uçuşlarında "Turkish Towels" markasıyla tanıtılmaya başlanacağı bildirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli havlusunun Türk Hava Yolları'nın (THY) dış hatlar uçuşlarında "Turkish Towels" markasıyla tanıtılmaya başlanacağını bildirdi.

Memişoğlu, yazılı açıklamasında, Türk havlusunun markalaşma yolculuğunun 10 yıldır ABD'den Körfez ülkelerine, Avrupa'dan Orta ve Uzak Doğu'ya kadar devam ettiğini belirtti.

Kentte üretilen havlunun "Turkish Towels" markasıyla business sınıf yolculara sunulmaya hazırlandığını aktaran Memişoğlu, THY ile görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Son dönemde THY uçuşlarında reklam tanıtımlarının sürdüğünü ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

  • "THY sayesinde milyonlarca yolcuya ulaşma fırsatı buluyoruz. Kısacası, THY iş birliğiyle markamızı gökyüzünden dünyaya yazıyoruz. Önümüzdeki dönemde, "Turkish Towels" logolu havluların THY'nin ABD uçuşlarındaki business sınıfında yolcuların deneyimine sunulması adına görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Çok yakında yolcular Türk havlusu ile tanışma fırsatı bulacaklar. Bu uygulamayla, markamızın yüksek kalite algısını doğrudan nihai tüketicilerle buluşturmayı ve Türk havlusunu deneyimleyerek tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz. Böylece hem Türk havlusunun prestijini hem de markamızın uluslararası bilinirliğini artırmış olacağız."

Türk havlusunu dünyada kalite, tasarım, güven ve şıklığın simgesi haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Türk havlusunu dünya markası yapma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyor, ülkemizin ihracatına daha yüksek katma değer sunmak için adımlarımızı her geçen gün daha da büyütüyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Memişoğlu, hedeflerinin Türk havlusunu dünyada hak ettiği konuma taşımak, bilinirliğini artırmak ve tüketicinin gözünde güvenilir bir marka algısı oluşturmak olduğunu ifade etti.​​​​​​​

