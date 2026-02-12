Depolamalı rüzgarda lider Marmara

Depolamalı rüzgar santralleri, batarya sistemleri sayesinde rüzgarın olmadığı dönemlerde de elektriği şebekeye aktararak üretim dalgalanmalarını dengeliyor. TÜREB Başkanı İbrahim Erden, depolama çözümlerinin yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunu güçlendirdiğini ve sistem esnekliğini artırdığını belirtti. Ön lisans süreçlerini tamamlayan projelerin peyderpey devreye alınmasıyla elektrik sisteminin artan yenilenebilir payına daha uyumlu hale gelmesi bekleniyor. Söz konusu yatırımların, Türkiye’nin enerji arzını daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturması hedefleniyor.