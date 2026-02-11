Uludağ Enerji Grubu’na Dubai’de iki uluslararası finans ödülü

Bu yıl Dubai’de gerçekleştirilen International Finance Awards (IFA) 2025 ödül töreninde finans, enerji, bankacılık, sigorta ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörden kurum ve yöneticiler onurlandırıldı. 2013’ten bu yana International Finance Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye’den Uludağ Enerji Grubu iki ayrı kategoride ödül aldı.

Stratejik vizyon, sürdürülebilirlik, finansal performans ve yönetişim standartları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Uludağ Enerji Grubu, kurumsal yönetim alanındaki uygulamalarıyla öne çıktı. Ödüller, törende Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem ve CFO Duygu Tokgöz’e takdim edildi.

Ödül sonrası değerlendirmede bulunan Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem, uluslararası bir platformda kurumsal yönetim alanında ödüllendirilmenin şirketin yönetim anlayışının küresel ölçekte kabul gördüğünü gösterdiğini belirtti. Öktem, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik odaklı yönetim yaklaşımının uzun vadeli değer yaratma hedefinin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, başarıda emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.