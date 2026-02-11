Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Uludağ Enerji Grubu’na Dubai’de iki uluslararası finans ödülü

Uludağ Enerji Grubu’na Dubai’de iki uluslararası finans ödülü

Ankara
13:1011/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ödüller, törende Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem ve CFO Duygu Tokgöz’e takdim edildi.
Ödüller, törende Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem ve CFO Duygu Tokgöz’e takdim edildi.

Dubai’de düzenlenen International Finance Awards 2025’te Uludağ Enerji Grubu iki ödül birden kazandı. Grup CEO’su Sinan Öktem ve CFO Duygu Tokgöz, kurumsal yönetim ve finansal liderlik alanındaki başarılarıyla ödüle layık görüldü.

Bu yıl Dubai’de gerçekleştirilen International Finance Awards (IFA) 2025 ödül töreninde finans, enerji, bankacılık, sigorta ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörden kurum ve yöneticiler onurlandırıldı. 2013’ten bu yana International Finance Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye’den Uludağ Enerji Grubu iki ayrı kategoride ödül aldı.

Stratejik vizyon, sürdürülebilirlik, finansal performans ve yönetişim standartları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Uludağ Enerji Grubu, kurumsal yönetim alanındaki uygulamalarıyla öne çıktı. Ödüller, törende Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem ve CFO Duygu Tokgöz’e takdim edildi.

Ödül sonrası değerlendirmede bulunan Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem, uluslararası bir platformda kurumsal yönetim alanında ödüllendirilmenin şirketin yönetim anlayışının küresel ölçekte kabul gördüğünü gösterdiğini belirtti. Öktem, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik odaklı yönetim yaklaşımının uzun vadeli değer yaratma hedefinin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, başarıda emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.

International Finance Awards kapsamında “Enerji Alanında En İyi Kadın CFO” ödülüne layık görülen Uludağ Enerji Grubu CFO’su Duygu Tokgöz ise ödülün güçlü finansal yönetim yapısının ve disiplinli karar alma süreçlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti. Tokgöz, uluslararası düzeyde alınan bu takdirin hem sektörde çalışan kadınlar hem de enerji alanında görev yapan profesyoneller için ilham verici olmasını temenni ettiğini söyledi.

#Sinan Öktem
#Uludağ Enerji Grubu CEO
#Dubai
#International Finance Awards 2025
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor, kimler alabilir, başvuru şartları neler?