Deprem bölgesinde konut satışları yeniden başladı: Kayseri ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre geçtiğimiz ay Türkiye genelinde yapılan konut satışlarının yüzde 8,80’i afet bölgelerinde gerçekleşti. Depremden etkilenen bölgelerde konut satışlarının en çok yapıldığı şehirlerin başında 2 bin 79 ile Kayseri gelirken, sıralamayı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana takip etti. Kayseri’nin konumu itibarıyla depremden ciddi ölçüde etkilendiğini, sonrasında da birçok artçı depremin meydana geldiğini söyleyen inşaat firması genel müdürü Vedat Şimşek, bölgedeki konut alıcılarının tercihlerinin depremden sonra değiştiğini belirtti. Şimşek, şöyle konuştu:

"Kayseri’deki vatandaşlarımız artık deprem riskinin en az olduğu bölgelere taşınıyor. Süreç boyunca yüksek katlı binalara rağbetin azaldığını, bunun yerine ise müstakil evlere talebin yükseldiğini görüyoruz. Elbette bu eğilim Türkiye’nin diğer illerinde de var. Ancak İstanbul, İzmir gibi kalabalık şehirlerde bu seçenek pek mümkün olmadığı için talep az katlı binalarda yoğunlaşıyor. Dolayısıyla gelecek dönemde inşa edilecek yapılarda deprem yönetmeliklerine yalnızca Kayseri’de değil, ülkemizin tüm şehirlerinde uyulması gerekiyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini böyle sağlayabiliriz."