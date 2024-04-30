Deprem izolatörleriyle donatılan V Yeşilada'da büyük yatırım fırsatı

İsra Holding tarafından hayata geçirilmekte olan ve İstanbul’un deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük projeleri arasında yer alan V Yeşilada projesinin ilk etabı V Yeşilada Göl’de çalışmalar sürüyor. Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelen V Yeşilada, üstün inşaat teknolojisi ve sahip olduğu sosyal donatı alanlarıyla benzersiz bir yaşam imkanı sunacak. Büyük bölümü yeşil alana ayrılan projede satış öncesi inşaat faaliyetleri son sürat devam ediyor.

Toplamda 769 konut ve 48 villadan meydana gelecek olan V Yeşilada, İstanbul’da deprem izolatörleriyle donatılmış en büyük konut projeleri arasında yer alıyor. Sağlam ve güvenilir bir yaşamla birlikte ferah daireleri, geniş peyzaj alanı, konforlu yaşamı maksimum seviyeye çıkaracak modern altyapısıyla öne çıkan projenin ilk etabı V Yeşilada Göl, 21 bin metrekareye yakın bir alanda hayata geçirilirken yüzde 70’e yakını peyzaj alanı olarak tasarlandı. Sahip olduğu özelliklerle öne çıkan proje, Sultangazi-Gaziosmanpaşa aksında konumlandırılıyor.

İzolatörlerle donatılan binalarla depreme karşı güvenli bir hayat

İsra Holding güvencesiyle hayata geçirilen V Yeşilada, İstanbul’da deprem izolatörü kullanılan sayılı projeler arasında yer alıyor. İnsanların güvenli ve sağlam yapılarda yaşamasının büyük önem taşıdığını ifade eden İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “Şirket olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi burada da yönetmeliklere uygun, güçlü ve sağlam bir yatırıma imza atıyoruz. V Yeşilada projemiz, İstanbul’da deprem izolatörü kullanılan sayılı projelerden birisi olarak dikkat çekiyor. Biz, bu sistemle birlikte sitemizde yaşayacak sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor ve premium konforu maksimum güven çerçevesinde yaşamalarını istiyoruz. En yeni inşaat teknikleri ve üstün teknolojilere yer verdiğimiz projemiz, merkezi konumu, eşsiz göl ve orman manzarası ile çok özel bir yaşama imkanı sunacak. Satışlarına kısa süre içerisinde başlayacağımız projemiz cazip fiyat ve uygun ödeme koşullarıyla da konut alıcılarının yüzünü güldürecek” dedi.

Yeşilada projesinin ilk etabı V Yeşilada Göl’de 217 daire ve 28 villa seçeneği bulunuyor. Eşsiz detaylara sahip V Yeşilada’nın tamamı 68 bin metrekareye yakın bir alanda konumlandırılıyor ve 769 daireyle birlikte 48 villadan meydana geliyor.

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