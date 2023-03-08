Deprem sonrası mobil evlere ve karavanlara talep yağıyor

Toplu yaşama geçildiğinde beri insanların isteklerinde her zaman varolan “kendisine özel alanlarda sakin yaşam ihtiyacı” son yıllarda artış göstermeye devam ediyor. Tüm dünyada etkisini gösteren salgınlar ve doğal afetler sonrası insanların yaşam alanı arayışı farklılık göstermeye başladı.





Evlerden çıkamadığımız veya evlere giremediğimiz dönemlerde en özel alternatif olan mobil evler, karavanlar veya prefabrik yapılar önemli bir sektör haline geldi.





İzole yaşam isteyenlerin ev konforunda konaklayabildiği, oturma ve yatak odalarının yanı sıra banyo ve tuvalet gibi ihtiyaçların tümüne cevap veren bu araçlar, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından yeniden gündeme geldi. Hem pratik kullanım hem de istenilen yere kurulum imkanı sunan karavanlara özellikle deprem bölgesinden talep yağıyor. Üreticiler, aynı zamanda kullanıcıları güvenli yaşamla da buluşturan karavan talebinin onlarca kat arttığını belirtiyor. Üreticiler hali hazırda taleplere yetişmek için gece gündüz çalışırken, yoğun mesainin aylarca sürmesi bekleniyor.





Hem karavan hem de küçük ev sektörünü buluşturacak fuar için çalışmalar başladı





Öte yandan karavan ve tiny house sektörünü önümüzdeki aylarda bir araya getirecek "Karavan Show Euraisa Fuarı ve Tiny Home Show Fuarı" için hummalı çalışma da sürüyor. BİFAŞ Birleşik Fuar Yapım AŞ tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve KOSGEB desteğiyle iki fuarın eş zamanları olarak hayata geçeceği 27 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar için ülke içinde ve yurt dışında önemli çalışmalar yapılıyor.





Yaklaşık 25 bin metrekare alanda 150'den fazla firma ve 250'yi aşkın markanın katılımıyla gerçekleşecek fuarda motokaravan, çekme karavan, vantipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar, mobil evler, çelik-prefabrik yapılar ve seyahat römorklarının yanı sıra outdoor ürünlerinden güneş panellerine kadar sektörle ilgili her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yer alacak.





"Karavan ve küçük ev üreticileri tüm imkanlarını seferber etti"





BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sektör üreticilerinin tüm kapasitelerini depremzedelere ayırdığını, 7/24 üretim yapan şirketlerin bölgeye ürünleri maliyetine ulaştırdığını söyledi.





Şirket olarak ilk günden itibaren tüm imkanları ile depremzedelerin yanında oldukları dile getiren Vural, özellikle karavan ulaştırma noktasında şirketleri harekete geçirmek için farklı organizasyonlara imza attıklarını söyledi.





Vural, son yıllarda karavana yönelik artan ilgiye işaret ederek, "Depremlerin ardından bu ilgi o kadar arttı ki şu anda tüm kapasitelerini seferber eden üreticilerimiz taleplere yine de yetişemiyor." dedi.





"Karavanın afet dönemindeki rolü anlatılacak"





Ümit Vural, 27 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek ve sektöründe Avrasya bölgesinin en önemli fuarlarından olma özelliği taşıyan Tiny Home Show ve Karavan Show Euraisa Fuarı'nda güvenlik ve afet konuları ile ilgili ek salonlar oluşturacaklarını söyledi.





Bu sayede vatandaşlarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarının altını çizen Vural, tiny house ve karavanların afet dönemlerindeki rolünün anlatılacağını vurguladı.





Vural, fuar sayesinde Türk üreticilerin küresel arenaya çıkacağını kaydederek, ayrıca 100'e yakın ülkeden alım heyeti çalışmaları yaptıklarını ve 50 bine yakın profesyonel ziyaretçi beklendiğini anlattı. Küresel anlamda da karavan meraklılarını buluşturacak bir organizasyona imza atacaklarını aktaran Vural, "1 Milyar Türk lirası civarında ticaret hacminin yakalanacağı fuarın bu yıl doğal afetlerde alternatif yaşam alanları ve hasarlı bina sahipleri için ihtiyaç olarak daha çok talep göreceğini düşünüyoruz." diye konuştu.











