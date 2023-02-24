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Ekonomi

Depremden sonra düdük satışları arttı

'Asrın Afeti' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası deprem çantası hazırlayan bazı Eskişehirli vatandaşların artan talebi üzerine düdük satışları arttı.

11:09 . 24/02/2023 Cuma
IHA
Düdük

Düdük

Kahramanmaraş
merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra endişelenen ve deprem çantası hazırlamaya başlayan bazı Eskişehirli vatandaşlar düdük satışlarını arttırdı.

Çoğu deprem çantasında bulundurulduğu bilinen düdükler, muhtemel bir depremde ve bina çökmesi durumunda enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma ekiplerine sesini duyurabilmesi için kullanılıyor.

Vatandaşların talebini fırsat bilen bazı kırtasiyelerin ise düdük stoklarını arttırdığı ve camlarına “düdük bulunur” yazısı yapıştırdığı görüldü.

Satışlar ikinci depremden sonra ekstra arttı

Eskişehir’deki bir kırtasiyede çalışan Duygu Sancak, normalde düdük satışlarının çok düşük olduğunu, ancak depremden sonra her hafta üç koliye kadar stok getirmeye başladıklarını söyledi.

Özellikle ikinci Hatay depreminden sonra düdük satışlarında dikkat çeken bir oranda artış yaşandığını ifade eden Sancak,
"Depremden sonra düdük satışlarımızda fazlasıyla artış yaşandı, çünkü deprem çantası yapan herkesin ihtiyaç duyduğu en önemli eşyalardan bir tanesi düdüktür. Deprem çantası hazırlamak isteyen vatandaşların düdük taleplerinde büyük bir yükseliş görüyoruz, normalde biz hiç düdük satmıyorduk. Şu an ise her hafta iki, üç koli halinde düdük getirmeye başladık. Eğer depremler devam ederse ve insanların korkusu artarsa ilerleyen günlerde düdük satışları daha da artabilir. Özellikle Hatay’da yaşanan ikinci depremden sonra satışlarda ekstra bir artış oldu"
dedi.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#düdük
1 saat önce
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Depremden sonra düdük satışları arttı
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