Depremden sonra düdük satışları arttı

Düdük
Çoğu deprem çantasında bulundurulduğu bilinen düdükler, muhtemel bir depremde ve bina çökmesi durumunda enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma ekiplerine sesini duyurabilmesi için kullanılıyor.
Vatandaşların talebini fırsat bilen bazı kırtasiyelerin ise düdük stoklarını arttırdığı ve camlarına “düdük bulunur” yazısı yapıştırdığı görüldü.
Satışlar ikinci depremden sonra ekstra arttı
Eskişehir’deki bir kırtasiyede çalışan Duygu Sancak, normalde düdük satışlarının çok düşük olduğunu, ancak depremden sonra her hafta üç koliye kadar stok getirmeye başladıklarını söyledi.