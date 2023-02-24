Depremden sonra düdük satışları arttı

"Depremden sonra düdük satışlarımızda fazlasıyla artış yaşandı, çünkü deprem çantası yapan herkesin ihtiyaç duyduğu en önemli eşyalardan bir tanesi düdüktür. Deprem çantası hazırlamak isteyen vatandaşların düdük taleplerinde büyük bir yükseliş görüyoruz, normalde biz hiç düdük satmıyorduk. Şu an ise her hafta iki, üç koli halinde düdük getirmeye başladık. Eğer depremler devam ederse ve insanların korkusu artarsa ilerleyen günlerde düdük satışları daha da artabilir. Özellikle Hatay’da yaşanan ikinci depremden sonra satışlarda ekstra bir artış oldu"