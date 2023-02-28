Depremin ardından otomobillere olan talep arttı

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Daha önce yatırım aracı olarak görülen otomobil, yaşanan deprem felaketinin ardından sığınılacak bir alan olarak da görülmeye başlandı.
Araçlar üretim bandında satılıyor
Deprem sonrası sığınılacak veya bölgeden uzaklaşmayı hızlandıran araçlar için yüksek olan talep daha da arttı. NTV'de yer alan habere göre, İstedikleri sayıda otomobil ithal edemeyen firmalar, araçları bayilere gelmeden daha yolda hatta üretim bandında satışa başladı. Hatta, bazı markalarda bu yılın sonuna kadar olan kotalar dolduğu için sipariş sırasına da girilemiyor.
Gölcük depremi ile benzer
Otomobil pazarı, 1999 Gölcük depremi sonrasında talepteki artışla satış rekoru kırmıştı. 1999'u 380 bin adetlik satışla tamamlayan otomotiv pazarı, 2000 yılında 620 bin adedi geçmişti.
2019 yılında 3 bin adet olan karavan satışları 2022 yılında dörde katlanarak 12 bin adeti geçti. Bu rakamın 2023 sonunda ise 15-16 bin adedi görmesi bekleniyor.