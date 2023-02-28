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Ekonomi

Depremin ardından otomobillere olan talep arttı

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrası sığınılacak veya bölgeden uzaklaşmayı hızlandıran araçlar için yüksek olan talep daha da artış kaydetti.

09:29 . 28/02/2023 Salı
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Foto / Arşiv

Foto / Arşiv

Otomotiv pazarı
, çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle zor günler geçirirken, sorunun uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Daha önce yatırım aracı olarak görülen otomobil, yaşanan deprem felaketinin ardından sığınılacak bir alan olarak da görülmeye başlandı.

Araçlar üretim bandında satılıyor

Deprem sonrası sığınılacak veya bölgeden uzaklaşmayı hızlandıran araçlar için yüksek olan talep daha da arttı. NTV'de yer alan habere göre, İstedikleri sayıda otomobil ithal edemeyen firmalar, araçları bayilere gelmeden daha yolda hatta üretim bandında satışa başladı. Hatta, bazı markalarda bu yılın sonuna kadar olan kotalar dolduğu için sipariş sırasına da girilemiyor.

Gölcük depremi ile benzer

Otomobil pazarı, 1999 Gölcük depremi sonrasında talepteki artışla satış rekoru kırmıştı. 1999'u 380 bin adetlik satışla tamamlayan otomotiv pazarı, 2000 yılında 620 bin adedi geçmişti.

2019 yılında 3 bin adet olan karavan satışları 2022 yılında dörde katlanarak 12 bin adeti geçti. Bu rakamın 2023 sonunda ise 15-16 bin adedi görmesi bekleniyor.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Otomotiv pazarı
#Deprem
#Otomobil
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Depremin ardından otomobillere olan talep arttı
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