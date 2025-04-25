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Depremin artçısı fırsatçılık

Depremin artçısı fırsatçılık

Ali Kürşat Büyükada
04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından fırsatçılar yine sahneye çıktı. Bazı marketler ürünlerdeki indirimlerini kaldırarak yeni fiyat etiketlerini raflara koydu. Güvenli olan bölgelerde bazı ev sahipleri kiralık ilanlarını anında 5 bin TL ila 10 bin TL arasında artırırken, acil yardım malzemelerine yapılan fahiş zamlar dikkat çekti.

İstanbul’da paniğe neden olan 6,2’lik depremin sonrasında fırsatçılar yine piyasaya çıktı. Deprem sonrasında bazı marketler indirimli ürünlerin fiyat etiketlerini sökerken bazı marketler ise ürünlerine fiyat artırımı yaptı. Bazı bölgelerdeki marketlerde yaşanan yoğunluklarda dahi fiyat etiketleri değiştirilmeye devam edildi. Ayrıca İstanbul’a yakın bölgelerde bulunan tek katlı, müstakil ve bungalov tarzı evlerin kira fiyatları da 5 ile 10 bin TL aralığında fiyat artışları da gözlemlendi.


FIRSATÇILAR SADECE MARMARA’DA DEĞİL

Türkiye’nin Marmara ve diğer bölgelerine nazaran daha güvenli olan bölgelerinde bazı ev sahipleri kiralık ilanlarını deprem sonrasında artırdı. Ankara ve çevresindeki deprem kuşağında olmayan illerde 10 bin TL’ye varan fiyat artışları gözlemlendi. Bu tip fırsatçılıklar sosyal medya mecralarında fazlasıyla yankı bulduğu için fırsatçılar ilanlarını tamamen sayfalardan kaldırarak fiyat geçmişinin görülmesini engelledi.


DEPREM ÇANTASININ FİYATI KATLANDI

İstanbul’da yaşanan depremin hemen ertesi günü deprem çantası ve deprem anında ihtiyaç duyulabilecek bazı malzemelere aynı gün içerisinde yüzde 100’e yakın fiyat artırımı yapıldı. İnternet sitelerinde satış yapan firmaların fiyat geçmişi karşılaştırıldığında 23 Nisan ile 24 Nisan arasında büyük fiyat farklarının oluştuğu gözlemlendi.


TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabında yaptığı açıklamada, deprem sonrasında emlak sektöründe gelişebilecek tüm durumları yakinen takip ettiklerini vurguladı. Gürcan, “Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacak ” diye konuştu.


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