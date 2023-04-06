Depremin vurduğu 65 ilçe 'cazibe merkezi' oldu: Yatırım ve istihdam artırılacak

Düzenleme ile 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilendiği tespit edilen 9 ilin 65 ilçesinde gerçekleştirilecek yatırımlara daha avantajlı destekler sunularak bölgedeki istihdam ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Yeni Cumhurbaşkanı Kararı'ndan, en az 1 milyon 500 bin liralık yatırımlar faydalanabilecek. Yeni teşvik belgesi başvurusu kapsamında yapılacak olan yatırımlar kapsamda olacak. Mevcut yatırımlardaki gerek makine teçhizat yönünden gerekse de yapı yönünden hasarların yerine konulmasına yönelik yatırımlar desteklenecek. Ayrıca yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da bu destekten yararlanabilecek. Desteklenecek yatırım konuları, Cazibe Merkezleri Programı'nın mevcut uygulamasına göre daha kapsamlı olacak. İmalat sanayisindeki bazı yatırımlarda belirli şartlar aranmayacak. Enerji, madencilik, tarım ve hayvancılık yatırımları da destek mekanizmasına dahil edilecek.