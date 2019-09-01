Ekonomi Destekler müteahhidi ihracatçı yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Destekler müteahhidi ihracatçı yapacak

İhracatın yeni yol haritasında müteahhitler de unutulmadı. Yurtdışında proje yapmak isteyen ama alacak riskini göze alamayan müteahhide Eximbank’tan destek geldi. Genel Müdür Enis Gültekin, “Müteahhitlerin alacak riskini üstleniyoruz. Teminat mektubu ve kefalet sigortası programlarını da devreye alacağız” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin
Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin

İç piyasanın daralması Türk müteahhitleri ülke dışına yönlendirdi. Birçok ülkede proje geliştirmek için kolları sıvayan müteahhitlerin en büyük risk olarak gördüğü ‘yapılan işin karşılığını alamama’ korkusu da engel olmaktan çıktı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ihracatın yeni yol haritasında müteahhitler de unutulmadı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde 5,1 milyar dolarlık 109 projeye imza atan müteahhitlerin yıl sonuna kadar 20 milyar dolarlık proje üstlenme hedefine ihracatın yeni yol haritası kapsamında Eximbank’tan destek müjdesi geldi.

1 milyon dolarlık ihracat 4 bin dolarlık sigortayla güvenceye alınacak.

ALACAKLAR GARANTİ ALTINDA

Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin, sigorta sistemiyle müteahhitleri korumaya alacaklarını söyledi. Gültekin, “Müteahhitlerimizin politik sebeplerden dolayı karşılaşacakları riskleri sigorta karşılığında Eximbank üstelenecek. Tabii biz de bu riskleri üstleniyoruz, ama biz de bunları yurt dışındaki reasürörlerle paylaşıyoruz. Bu yeni ürünlerimizle, müteahhitlere yönelik ürünlerimizle politik riskleri bertaraf etmiş olacağız. Bunun dışında, yurt dışında iş yapacak olan yine müteahhitlerimize yönelik teminat mektubu programlarımız, surety bond dediğimiz kefalet sigortası programlarımız, bunları da devreye alacağız. Özellikle bu elektronik teminat mektubu konusunda şu anda Türkiye’de bankacılık sistemi içerisinde en çok teminat mektubu kullanan banka biziz. Oranımız yüzde 60 en kısa sürede bunu yüzde 100’e çıkaracağız” dedi.

SİGORTA BEDELİ BİNDE 4 CİVARINDA

Riskten kaçınmak ve ihracatçı olmak isteyenlerin tek yapması gereken ise Eximbank’tan sigorta yaptırmak. Bu da yaklaşık binde 3,5, binde 4 civarında bir maliyet demek. Yani 1 milyon dolarlık bir satış ya da iş yapan ihracatçı alacağını 3 bin 500, 4 bin dolara sigortalayabilecek. Gültekin, bu imkanları genişleterek ihracatçıların riskli pazarlara daha rahat açılmasını sağlamaya çalışacaklarını ve bu yöndeki hedefleri de adım adım gerçekleştirdiklerini aktardı.

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  • HEDEF 4 BİN YENİ MÜŞTERİ
  • Eximbank’ın bu yılsonu itibarıyla 48,4 milyar dolarlık bir toplam destek hedefi bulunuyor. Banka bunu 2023’e geldiğimizde 74,2 milyar dolara çıkartmayı planlıyor. Halihazırda 11 bin 500 ihracatçı müşterileri olduğuna vurgu yapan Enis Gültekin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunu da 2023'e kadar 15 bin 500’e çıkartmayı düşünüyoruz, kademeli bir şekilde hedefliyoruz. Bu kapsamda yeni ürünlerimizi devreye sokacağız. Diğer ihracat destek kuruluşlarının, Eximbank’ların yapmış olduğu işte akreditif teyit sigortası gibi, finansal kuruluşlar alıcı sigortası gibi, bunun dışında diğer konvansiyonel bütün sigorta şirketlerinin yaptığı, ama bizde olmayan farklı ürünleri de devreye alarak sigorta tarafımızla tabana yayılmaya çalışacağız.”

  • ÜRETİCİLERİ ÖZENDİRECEK

  • Banka, ihracat yapmaktan korkan, potansiyeli olduğu halde bir şekilde bilgi eksikliği olan, cesaret eksikliği olan kişileri de ihracat için motive edecek. Potansiyel ihracatçılara şubeler ve irtibat ofisleri vasıtasıyla ulaştıklarını aktaran Gültekin, “Bu tür firmalara hem finansman desteği sağlayacağımızı anlatıyoruz hem de pazarlar hakkında bilgiler veriyoruz. Eğitimler ve seminerler düzenliyoruz. Firma ziyaretlerine de giderek bu imkanları anlatıyoruz. Şu anda 730 kişilik bir ekibimiz var, 16 şubemiz ve 17 tane de irtibat büromuz var yurt sathına yayılmış durumda. Şube sayımızı ve irtibat bürosu sayılarımızı da 20’ye çıkarmayı düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.


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