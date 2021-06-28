Ekonomi Dev LNG gemisi Türkiyeye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Boru hatlarına alternatif olarak son zamanlarda ağılık verilen LNG ithalatı aralıksız sürüyor. Son olarak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi de Türkiye'ye geldi.

Haber Merkezi AA
Dev LNG gemisi Türkiyeye ulaştı
Berge Arzew

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 22 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün saat 08.34'te Hatay'a ulaştı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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