Devlet teşvikleri yatırımların önünü açıyor: Güneş enerjisinde doğru yoldayız

Türkiye güneş enerjisi kurulu gücünü artırmaya yönelik adımları kararlılıkla sürdürürken, 2021 yıl sonu itibariyle 7 bin 816 megavat kurulu güce ulaşıldı. 2016 yılında başlayan güneş enerjisi yatırımlarındaki artışın 2022 yılında hızlanması bekleniyor. Özellikle devletin bu alanda sağladığı teşviklerle, bireysel yatırımların artması hedefleniyor.

YATIRIM YAPMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN

Türkiye’nin yenilenebilir enerjiyi de işin içine katarak kısa sürede hem kaynağı çeşitlendirme hem de arz güvenliğini sağlama noktasında önemli mesafe kat ettiğini belirten KOLEN Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Bu alanda çok doğru bir model izlediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Kaya Uğur Karayurt

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Devletin sağladığı teşviklerin, yatırımları hızlandıracağını söyleyen Karayurt, “Bu alanda çok büyük potansiyelimiz var. Yani daha gidecek yolumuz uzun” diye konuştu. Güneş enerjisi santrallerine(GES) iletim üzerinden bağlanma imkanı getirildiğini vurgulayan Karayurt, sürecin devlet tarafından yakından takip edildiğini ve sürekli olarak geliştirildiğini bildirdi.

FİRMALARDAN TALEP GELMEYE BAŞLADI

Aynı zamanda yatırımın geri dönüş süresinin her geçen gün kısaldığını da vurgulayan Karayurt, yatırım için en cazip zaman olduğunu dile getirdi. Uğur Karayurt, güneş panellerinin ve ekipmanlarının yerli imkanlarla üretilebilmesi noktasında da büyük bir ilerleme olduğunu kaydetti. Karayurt, Türkiye’nin potansiyeli aktif şekilde kullanılmaya başladıkça ister istemez üretim ağı da bu ihtiyaçlara yönelik olarak gelişiyor” şeklinde konuştu. Devletin yatırımlara dördüncü bölge desteklerinden yararlanma imkanı sunduğunu, KDV istisnası getirdiğini, gümrük vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi sağladığını ve 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlayacağını belirten Karayurt, “Firmalardan GES kurulumu adına bize çok fazla gelen talep var. Şu anda bütün OSB’ler, bütün sanayi kuruluşları bunu soruyor” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir sistem tek çözüm yolu

Enerjide geleceğin garanti altına alınması adına güneş, rüzgar, jeotermal ve diğer kaynakların azami ölçüde kullanılması gerektiğini söyleyen Uğur Karayurt, “Bu işin başka bir çözümü yok” dedi. Yeşil Mutabakat, konusuna da değinen Karayurt, “Bütün mekanizmaları çalıştırmak gerekiyor. Sertifikasyonu da çalıştıracağız. Çatı GES’leri de çalıştıracağız” dedi.

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ÖNCE KEŞİF SONRA TEKLİF

Uğur Karayurt, çatı GES kurulum sürecini şöyle özetledi: “Ön çalışma yapıyoruz. Bu ön çalışmada nasıl bir maliyet çıkar, ne kadar zamanda geri döner hesabı yapıyoruz. Keşif yaptırıyoruz. Nihai rakamlar çıkıyor. Her türlü bilgi teklif dosyasında mevcut oluyor. Teklifi veriyoruz aboneye, tamam dediğinde hemen başlıyoruz.”