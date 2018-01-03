Devletten 10 bin TL maaş uygulaması başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ile pek çok kuruma yapılan destek ve teşvik programları ile yaklaşık 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlandı. Yeni yılla birlikte en dikkat çekici desteklerden biri de esnafa yönelik uygulamalarda oldu. İşletmesinde 25 yaşını aşmamış genç eleman istihdam ettiren esnafın ödeyeceği maaşın 6 aylık kısmına devletten destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı’ndan esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Aralık’ta Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda esnaflara yönelik şu açıklamalarda bulunmuştu.

"Önümüzdeki yıl, 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin, sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri, bir ayını da devlet ödeyecek. Yani esnaflarımıza, imalatçılarımıza, küçük işletmelerimize, 'Bir ay senden, bir ay bizden' diyoruz. Bu teşvik, 12 ay süreyle geçerli olacak. İş başı eğitimi de bizim büyük önem verdiğimiz konuların başında geliyor. 'İşçinizi kendiniz yetiştirin' sloganıyla İŞKUR tarafından uygulanan programın süresini önümüzdeki yıl bilişim ve imalat sektörleri için 3 aydan 6 aya çıkartıyoruz. Diğer sektörler için bu süre yine 3 ay olarak devam edecek."

İstihdam harekete geçirdi

İstihdam teşvik ve desteği ile 2017 yılında harekete geçen hükümet ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümesi ile 6 yılın ardından Çin ve Hindistan'ı da geçerek büyük bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanı’nın İstihdam Şurası'nda yaptığı "artı 2 istihdam" çağrısına iş dünyası temsilcilerinden destek geldi. Büyümedeki başarı istihdam ve destek hareketinin 2018 yılı için de devam etmesini sağladı.

6 ay maaş devletten

Hükümet yeni yılla birlikte esnaflara yönelik dikkat çekici düzenlemelerde bulundu. 3 veya daha az çalışanı olan esnafın ek istihdamına yönelik 2018 yılı için ‘6 ay maaş devletten’ uygulaması da hayata geçti. İşlemler İŞKUR arayıcılığıyla sürdürülecek.

Maksimum 25 yaş şartı

Uygulama ile söz konusu işletmeler 2018'de mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergilerini devlet ile karşılıklı ödeyecek. Sistem ise bir ay işveren, bir ay devlet şeklinde işleyecek.

10 bin TL’yi bulacak

Üst limitin asgari ücret olarak belirlendiği düzenleme ile genç eleman başına sadece maaş kısmında devlet ortalama 10 bin TL destek verecek. Asgari ücret üzerinden verilecek olan maaş, prim ve vergi desteğinin yılsonuna kadar devam edecek.

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