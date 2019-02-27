Ekonomi Devletten her işçi için aylık bin 618 TL destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşe alınacak her işçi için devletten aylık bin 618 TL destek

Devletten her işçi için aylık bin 618 TL destek

2.5 milyon istihdam seferberliği kapsamında devlet işveren için süper teşvikleri hayata geçirdi. Öne çıkan desteklerden en dikkat çekici olanı ise işverene işe alınan her yeni personel için verilecek olan prim, vergi ve ücret desteği oldu. Söz konusu destekler kapsamında aylık bin 618 TL olmak üzere her bir işçi için 12 ayın sonunda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 yılı için istihdamda hedef 2.5 milyona yükseltildi.
2019 yılı için istihdamda hedef 2.5 milyona yükseltildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO üyelerini önceki gün açıklanan ‘2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı’ kapsamında uygulanan teşviklerden en üst seviyede yararlanmaya davet etti

Avdagiç “Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek” dedi.

12 AYDA 19 BİN 419 TL

Devletin 30 Nisan’a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını bildiren Avdagiç, “Üretilen her mal ihracat olarak değer kazanacaktır. Ekonomik kıskaç, istihdamla kırılacaktır. İstanbul iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyuyoruz” diye konuştu.

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