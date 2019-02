İşe alınacak her işçi için devletten aylık bin 618 TL destek Devletten her işçi için aylık bin 618 TL destek 2.5 milyon istihdam seferberliği kapsamında devlet işveren için süper teşvikleri hayata geçirdi. Öne çıkan desteklerden en dikkat çekici olanı ise işverene işe alınan her yeni personel için verilecek olan prim, vergi ve ücret desteği oldu. Söz konusu destekler kapsamında aylık bin 618 TL olmak üzere her bir işçi için 12 ayın sonunda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapılacak.

Haber Merkezi 27 Şubat 2019, 09:19 Son Güncelleme: 27 Şubat 2019, 09:35 Yeni Şafak