Dijital KOBİ buluşması

Kamu ve reel sektörün önde gelen kurumları, teknoparklar, teknokentler ve melek yatırımcı ağları başta olmak üzere dijital dönüşüm odağında ürün ve hizmet geliştiren pek çok teknoloji ve bilişim kuruluşu etkinlikte yerlerini alacak. Geçtiğimiz yıllarda 10 binin üzerinde ziyaretçinin ve yüzlerce lider markanın katılım gösterdiği etkinliğe katılım ücretsiz. Zinvenin 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

İŞ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Etkinlikte Energy Garage ve Future Factories sektörel etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Energy Garage kapsamında enerji sektöründe geleceğe yön veren proje ve girişimler sergilenirken, Future Factories ise buluşma noktası oluşturacak.