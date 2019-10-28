Ekonomi Dijital KOBİ buluşması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital KOBİ buluşması

Türkiye’nin en kapsamlı akıllı teknolojiler ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future World Expo, “Dijital KOBİ Hareketi” sloganıyla 30-31 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank (sağ)
Mustafa Varank (sağ)

Kamu ve reel sektörün önde gelen kurumları, teknoparklar, teknokentler ve melek yatırımcı ağları başta olmak üzere dijital dönüşüm odağında ürün ve hizmet geliştiren pek çok teknoloji ve bilişim kuruluşu etkinlikte yerlerini alacak. Geçtiğimiz yıllarda 10 binin üzerinde ziyaretçinin ve yüzlerce lider markanın katılım gösterdiği etkinliğe katılım ücretsiz. Zinvenin 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

İŞ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Etkinlikte Energy Garage ve Future Factories sektörel etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Energy Garage kapsamında enerji sektöründe geleceğe yön veren proje ve girişimler sergilenirken, Future Factories ise buluşma noktası oluşturacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Akıllı şehir alanındaki çalışmalara hız kazandırdık
EKONOMİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Akıllı şehir alanındaki çalışmalara hız kazandırdık
Misyonu bitti fişi çekildi

Misyonu bitti fişi çekildi

​ABD ordusu, DEAŞ elebaşı Ebubekir El - Bağdadi'yi öldürdü.
SDG dağılıyor

SDG dağılıyor

Arap teröristler Suriye'deki tabela terör örgütü SDG'den ayrılıyor.
HDP götürüpPKKya verdi

HDP götürüp
PKK'ya verdi

​Eski HDP milletvekili Baluken: PKK ve HDP birdir. İkisi de terör örgütüdür.
Maltepe'de<br>çöp dağları

Maltepe'de
çöp dağları

CHP'li ​Maltepe Belediyesi geleneği sürdürüyor.
Rasulayn'da<br>kalleş saldırı

Rasulayn'da
kalleş saldırı

​Terör örgütü YPG, Rasulayn'da keşif yapan askerlerimizi hedef aldı.
Tel Abyad sil baştan

Tel Abyad sil baştan

​Terörden temizlenen Tel Abyad'da yerel meclis kuruldu.

Libya<br>Türkiye'nin komşusu

Libya
Türkiye'nin komşusu

​Yunanistan ve GKRY ikilisinin Doğu Akdeniz'i paylaşma senaryosu bozulacak.

Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Hayal<br>kırıklığına uğradım

Hayal
kırıklığına uğradım

Callamard: BM ​Genel Sekreteri ve uluslararası camia Kaşıkçı cinayetinde cesur değildi.
Terör timi<br>Bağdat sokaklarında

Terör timi
Bağdat sokaklarında

Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.
Bir an<br>evvel faizi düşürün

Bir an
evvel faizi düşürün

​BTSO Başkanı Burkay: Özel bankalar gövdelerini taşın altına koymalıdır.
Bilgi alışverişinde bulunulmuştur

Bilgi alışverişinde bulunulmuştur

MSB'den, ABD'nin düzenlediği Bağdadi operasyonuna ilişkin açıklama.
Beşiktaş'ta 'Umut' var

Beşiktaş'ta 'Umut' var

​Siyah beyazlılar, Dolmabahçe'de Galatasaray'ı Umut'un golüyle devirdi.
25 bin göçmen<br>ülkemize itilmiştir

25 bin göçmen
ülkemize itilmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Yunanların zorla ittiği göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.