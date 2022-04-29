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Ekonomi Dijital OSBye öncülük edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital OSB’ye öncülük edecek

Vodafone Business, 81 ildeki 366 organize sanayi bölgesindeki firmaların yönetici ve çalışanlarının katılacağı eğitimler ile 1000 kişinin dijitalleşmesine öncülük edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dijital OSB’ye öncülük edecek
Memiş Kütükçü - Özlem Kestioğlu - Tamer Yılmaz

Vodafone Business, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile yeni bir proje başlattı. Şirket, 81 ildeki 366 organize sanayi bölgesindeki firmaların yönetici ve çalışanlarının katılacağı eğitimler ile 1000 kişinin dijitalleşmesine öncülük edecek. Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile online sertifika programı düzenlenecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Bu program ile organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin, dijitalde var olmak ve dijital kanalların aktif kullanımını sağlamayı amaçlıyoruz. Endüstri 4.0 dönüşümüne giden yolda dijital altyapının oluşturulması konularında farkındalık sahibi olunmasını hedefliyoruz” dedi.

BİN KİŞİ İLE BAŞLANGIÇ

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ise, organize sanayi bölgelerinin 2 milyon 325 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını ifade etti. Kütükcü, "10 ana başlıkta çok sayıda eğitim verilecek. Tamamen OSB müdürlüklerimizde ve OSB’lerimizdeki işletmelerde çalışanlara yönelik bu eğitimler, temmuz ayına kadar devam edecek. İlk etapta bin kişiye dijital eğitimlerin verileceği program kapsamında, şu ana kadar OSB’lerimizden 955 kişi başvuru yaptı" şeklinde konuştu.

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