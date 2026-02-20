Dijitalpark Teknokent’ten fintek atağı: 2026 Demo Day’de 10 girişim sahneye çıktı

Türkiye’yi bölgesel bir fintek merkezi konumuna taşımayı hedefleyen Dijitalpark Teknokent’in, Halkbank ana sponsorluğunda düzenlediği Uluslararası Hızlandırma Programı Finext, Demo Day etkinliği ile sona erdi. Dijitalpark Teknokent Ataşehir Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Finext 2026 Demo Day etkinliğinde, hızlandırma programına katılan 10 girişimci, projelerini yatırımcıların karşısına çıkararak sunumlarını gerçekleştirdi.
2025 yılında fintek yatırımlarına 219 milyon dolar yatırım
2025 yılında girişim ekosistemindeki toplam yatırımların yüzde 68’i finansal teknolojiler alanında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl, finansal teknolojiler alanında tarihi bir rekor kırılarak 219 milyon dolar seviyesinde yatırım yapıldı.
14 haftalık uluslararası hızlandırma programı
18 Kasım 2025’te başlayan Finext Hızlandırma Programı, Dijitalpark Teknokent’in Ataşehir Yerleşkesi’nde düzenlenen Demo Day etkinliğiyle tamamlandı.
“Hedef: Girişim ekosisteminden alınan payı artırmak”
Demo Day etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Türkiye’nin küresel sistemden aldığı payı artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Engin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Küresel girişim ekosisteminde finansal teknolojiler alanında yaklaşık 60 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Ülkemiz bu sistemden 219 milyon dolar gibi kısıtlı bir pay alıyor. Bu payı artırmak için özellikle fintek alanındaki girişimleri destekliyoruz. Finext, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından finansın geleceğini şekillendirmek için çalışan girişimleri bir araya getirdi. Dijitalpark Teknokent’te teknoloji, yetenek ve hırsın buluştuğu bir ekosistem oluşturmayı misyon edindik. Finext, girişimcileri mentorlarla, sektör liderleriyle ve gerçek büyüme fırsatlarıyla buluşturan en gurur duyduğumuz platformlarımızdan biridir. Fintekin geleceği beklediğimiz bir şey değil, birlikte inşa ettiğimiz bir süreçtir.”
Programın sonunda, erken aşama girişimler için bahar aylarında başlayacak Finext Studio, Mini MBA ve Üsküp merkezli Bridge to Balkans programları hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Finext 2026 Demo Day’de finale kalan girişimlere; Dijitalpark Teknokent’te bir yıl süreyle kuluçka ofisi ve bulut altyapısı desteğinin yanı sıra, Amsterdam ve Dubai’de düzenlenen Money20/20 etkinliklerine katılım desteği sağlanacak.
Finext 2026 Demo Day’de sahne alan girişimler
Sponsorlar
Finext 2026 Demo Day, Halkbank, Odea Tech, Aktif Bank, Arz Portföy, Sipay, Unico Sigorta, KFT Bilişim, BHL, AGİTO ve Payosfer sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Dijitalpark Teknokent Hakkında
Dijitalpark Teknokent; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi’nin ortak kuruluşu olarak, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulmuş ve 2020 yılında faaliyete geçmiştir. İstanbul Çekmeköy, İstanbul Ataşehir ve Rize’deki yerleşkelerinde faaliyet gösteren 350’yi aşkın firma ve 4.000’in üzerinde çalışanıyla teknoloji girişimlerine ve Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yapmaktadır.
Girişimcilik, Ar-Ge ve üniversite–sanayi iş birliklerini odağına alan Dijitalpark Teknokent; fintek, yapay zekâ ve derin teknoloji başta olmak üzere yenilikçi projelerin gelişimini desteklemektedir. Uluslararası ölçekte ise Londra’da firmalara yönelik hizmetlerini sürdürürken, Üsküp merkezli Balkanlar odaklı programlarıyla girişimlerin küresel pazarlara açılmasını hedeflemektedir.