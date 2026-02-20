Dijitalpark Teknokent’ten fintek atağı: 2026 Demo Day’de 10 girişim sahneye çıktı

“Küresel girişim ekosisteminde finansal teknolojiler alanında yaklaşık 60 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Ülkemiz bu sistemden 219 milyon dolar gibi kısıtlı bir pay alıyor. Bu payı artırmak için özellikle fintek alanındaki girişimleri destekliyoruz. Finext, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından finansın geleceğini şekillendirmek için çalışan girişimleri bir araya getirdi. Dijitalpark Teknokent’te teknoloji, yetenek ve hırsın buluştuğu bir ekosistem oluşturmayı misyon edindik. Finext, girişimcileri mentorlarla, sektör liderleriyle ve gerçek büyüme fırsatlarıyla buluşturan en gurur duyduğumuz platformlarımızdan biridir. Fintekin geleceği beklediğimiz bir şey değil, birlikte inşa ettiğimiz bir süreçtir.”