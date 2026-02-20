Yeni Şafak
Dijitalpark Teknokent'ten fintek atağı: 2026 Demo Day'de 10 girişim sahneye çıktı

Dijitalpark Teknokent’ten fintek atağı: 2026 Demo Day’de 10 girişim sahneye çıktı

Seda Ekinci
20/02/2026, Cuma
Finext 2026 tamamlandı: 10 girişim Demo Day'de projelerini sundu
Finext 2026 tamamlandı: 10 girişim Demo Day’de projelerini sundu

Türkiye’yi bölgesel bir fintek merkezi konumuna taşımayı hedefleyen Dijitalpark Teknokent’in, Halkbank ana sponsorluğunda düzenlediği Uluslararası Hızlandırma Programı Finext, Demo Day etkinliği ile sona erdi. Dijitalpark Teknokent Ataşehir Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Finext 2026 Demo Day etkinliğinde, hızlandırma programına katılan 10 girişimci, projelerini yatırımcıların karşısına çıkararak sunumlarını gerçekleştirdi.

İnovatif fikirlerin hayata geçmesi için girişimcileri her alanda destekleyen
Dijitalpark Teknokent,
Türkiye’nin küresel girişimcilik ekosisteminden aldığı payı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

2025 yılında fintek yatırımlarına 219 milyon dolar yatırım

2025 yılında girişim ekosistemindeki toplam yatırımların yüzde 68’i finansal teknolojiler alanında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl, finansal teknolojiler alanında tarihi bir rekor kırılarak 219 milyon dolar seviyesinde yatırım yapıldı.

14 haftalık uluslararası hızlandırma programı

Türkiye’nin lider teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan
Dijitalpark Teknokent
, finansal teknolojiler alanındaki tematik hızlandırma programı
Finext
’i bu yıl ikinci kez hayata geçirdi. Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri’nde yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda 150’nin üzerinde başvuru alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, üçü yurt dışından olmak üzere toplam 10 girişim, Halkbank ana sponsorluğunda
Finext 2026 Hızlandırma Programı
’na katılma hakkı kazandı.
Finansal teknolojiler alanında yenilikçi fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen girişimciler, özel olarak tasarlanmış 14 haftalık hızlandırma programına dâhil edildi. Program kapsamında girişimler; mentorluk, Mini MBA eğitimleri, yatırımcı buluşmaları, bulut altyapısı desteği ve uluslararası iş birliği ağlarına erişim gibi kapsamlı fırsatlardan yararlanma imkânı buldu. Finext 2026’ya katılan 10 girişim, ilk kez uygulanan
Open POC
modeliyle fikirlerini gerçek senaryolar üzerinden test etti.

18 Kasım 2025’te başlayan Finext Hızlandırma Programı, Dijitalpark Teknokent’in Ataşehir Yerleşkesi’nde düzenlenen Demo Day etkinliğiyle tamamlandı.

Demo Day etkinliğinde finale kalan girişimciler, projelerini yatırımcılar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim kuruluşları ve teknoloji geliştiren firmaların temsilcilerine sahnede sundu.

“Hedef: Girişim ekosisteminden alınan payı artırmak”

Demo Day etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Türkiye’nin küresel sistemden aldığı payı artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Engin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel girişim ekosisteminde finansal teknolojiler alanında yaklaşık 60 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Ülkemiz bu sistemden 219 milyon dolar gibi kısıtlı bir pay alıyor. Bu payı artırmak için özellikle fintek alanındaki girişimleri destekliyoruz. Finext, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından finansın geleceğini şekillendirmek için çalışan girişimleri bir araya getirdi. Dijitalpark Teknokent’te teknoloji, yetenek ve hırsın buluştuğu bir ekosistem oluşturmayı misyon edindik. Finext, girişimcileri mentorlarla, sektör liderleriyle ve gerçek büyüme fırsatlarıyla buluşturan en gurur duyduğumuz platformlarımızdan biridir. Fintekin geleceği beklediğimiz bir şey değil, birlikte inşa ettiğimiz bir süreçtir.”

Programın sonunda, erken aşama girişimler için bahar aylarında başlayacak Finext Studio, Mini MBA ve Üsküp merkezli Bridge to Balkans programları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Finext 2026 Demo Day’de finale kalan girişimlere; Dijitalpark Teknokent’te bir yıl süreyle kuluçka ofisi ve bulut altyapısı desteğinin yanı sıra, Amsterdam ve Dubai’de düzenlenen Money20/20 etkinliklerine katılım desteği sağlanacak.

Finext 2026 Demo Day’de sahne alan girişimler

Capstacker
– Nakit, hisse ve hibrit ödeme anlaşmaları ile sözleşme adımlarını tek noktadan yöneten ödeme ve sözleşme yönetimi çözümü
DataFloem
– Kod yazmadan veri entegrasyonu ve analitiğini kolaylaştıran ölçeklenebilir veri platformu
Defy
– Kripto şirketleri için regülasyon uyumu ve risk tespitini gerçek zamanlı olarak otomatikleştiren çözüm
Finqup
– Fon ve sigorta operasyonlarındaki tekrarlayan süreçleri otomatikleştiren süreç otomasyonu çözümü
Ossify
– Osteoporozun daha erken tespitine yönelik erken teşhis odaklı sağlık teknolojisi girişimi
Pintra
– Uluslararası para transferlerini hız ve maliyet açısından iyileştirmeyi amaçlayan transfer teknolojisi
Qpioneers
– Ekip, araç ve veriyi tek platformda toplayarak operasyonları hızlandıran çözüm
Riskoptima Wealth Tech
– Causal AI yaklaşımıyla opsiyon portföylerini yöneten B2B derin teknoloji çözümü
Seedxpert
– Şirket değerlemesini veriye dayalı şekilde destekleyen değerleme analitiği platformu
Whitepaper IQ
– Web3 projelerini teknik ve finansal açıdan analiz ederek puanlayan değerlendirme çözümü

Sponsorlar

Finext 2026 Demo Day, Halkbank, Odea Tech, Aktif Bank, Arz Portföy, Sipay, Unico Sigorta, KFT Bilişim, BHL, AGİTO ve Payosfer sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Dijitalpark Teknokent Hakkında

Dijitalpark Teknokent; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi’nin ortak kuruluşu olarak, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulmuş ve 2020 yılında faaliyete geçmiştir. İstanbul Çekmeköy, İstanbul Ataşehir ve Rize’deki yerleşkelerinde faaliyet gösteren 350’yi aşkın firma ve 4.000’in üzerinde çalışanıyla teknoloji girişimlerine ve Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Girişimcilik, Ar-Ge ve üniversite–sanayi iş birliklerini odağına alan Dijitalpark Teknokent; fintek, yapay zekâ ve derin teknoloji başta olmak üzere yenilikçi projelerin gelişimini desteklemektedir. Uluslararası ölçekte ise Londra’da firmalara yönelik hizmetlerini sürdürürken, Üsküp merkezli Balkanlar odaklı programlarıyla girişimlerin küresel pazarlara açılmasını hedeflemektedir.


