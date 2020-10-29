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Ekonomi Dinamik fiyatlandırma seneye devrede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma dönemi başlıyor. Bu model ile araçlar bazı gün ve saatlerde otoyol ve köprülerden daha ucuza geçebilecek. Sistemin önümüzdeki yıl devreye alınması planlanıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Avrupa’da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor.
Avrupa’da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor.

Araçlar, otoyol ve köprülerden “dinamik fiyatlandırma” modeli ile bazı gün ve saatlerde daha ucuza geçebilecek. Uygulamaya ilişkin bilgilere 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer verildi. Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği “dinamik fiyatlandırma” ile ilgili çalışmalara başlayacak.

VERİMLİLİĞE ODAKLANILDI

Çalışmaya ilişkin programda, “Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak” ifadesi kullanılırken, aynı zamanda “Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek” açıklamasında bulunuldu.

AVRUPA’DA KULLANILIYOR

Avrupa’da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Hava yolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor. Öte yandan, ulaştırma sektöründeki projeler, ulaştırma sistemindeki ihtiyaç, trafik hacmi ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak öncelik ve verimlilik odağında gözden geçirilecek, önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak.

  • ARAÇ AZ KAZA FAZLA
  • Programda ayrıca bin kişiye düşen otomobil sayısının İsveç’te 476, İngiltere’de 473, Almanya’da 567 ve İspanya’da 513 iken Türkiye’de 151 olduğuna dikkat çekilerek, “Diğer taraftan milyon otomobil başına düşen can kaybı sayısı İsveç’te 67, İngiltere’de 58, İspanya’da 76 ve Almanya’da 70 iken Türkiye’de ise 538’dir. Ülkemizde trafik güvenliği öncelikli politikalar arasında yer almakta olup bu kapsamda strateji belgesi oluşturulması ile eğitim ve denetim faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi. Programda aynı zamanda kara yolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmaların da tamamlanması hedefleniyor.
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