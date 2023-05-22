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Ekonomi

Diyanet açıkladı: Vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira belirlediklerini açıkladı.

16:09 . 22/05/2023 Pazartesi
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Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş
, TDV'nin 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Erbaş, paylaşımında,
"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz"
ifadelerini kullandı.

Bakan Varank: Uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattık
Bakan Varank: Uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattık

Türkiye'nin coğrafi zenginliklerinin yurt dışında tanıtılması ve tescili amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gemlik zeytini, Avrupa Komisyonu'nun Resmi Gazetesi'nde yayımlanıp coğrafi işaret tescil almaya hak kazandı. 3 aylık itiraz sürecinin 28 Mayıs'ta dolmasının ardından tescil sürecinin tamamlanması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir araya geldiği Gemlikli zeytincileri tebrik etti. Türkiye'nin yerel ve yöresel değerlerini uluslararası düzeyde etkin şekilde korumak için bu yılın ocak ayında uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını belirten Bakan Varank, itiraz süreci tamamlanacak coğrafi işaretlerle birlikte AB'de tescilli ürünlerin sayısının kısa sürede 9'dan 14'e yükseleceğini belirtti.


#Vekaletle kurban
#Ali Erbaş
#Diyanet
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