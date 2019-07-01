Diyanet kurban kesim bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 lira yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 lira yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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