Ekonomi Diyanetten faizle mücadele zaferi Promosyon ihalesine faizsiz finans kuruşları katılabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diyanet’ten faizle mücadele zaferi: Promosyon ihalesine faizsiz finans kuruşları katılabilecek

Çalışanların maaş ve promosyonu için faizsiz finans kurumlarıyla anlaşan Diyanet İşleri Başkanı, Danıştay’daki davayı kazandı. Türkiye Diyanet Vakıf Sen, diğer bankalardan da teklif alınmadığı için rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle yargıya başvurmuştu.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Diyanet’ten faizle mücadele zaferi: Promosyon ihalesine faizsiz finans kuruşları katılabilecek ​
Danıştay’ın aldığı bu karar kesin karar ve karar düzeltme yoluna kapalı. Hukukçulara göre bu karar maaş promosyon ihalelerinde emsal niteliğinde. Bundan böyle isteyen kurumlar sadece faizsiz finans kurumlarını davet ederek maaş promosyon ihaleleri gerçekleştirebilecek.

Danıştay 13. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başvurusuyla maaş promosyon ihalelerine sadece faizsiz kurumların katılımı ile ilgili önemli bir karara imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı, önceki maaş promasyon anlaşmasının süresinin sonuçlanması üzerine bu sene 21 Mart tarihinde kapalı zarf usulü yöntemi ile yeni bir ihaleye çıktı. Gerçekleştirilen ihaleye ise sadece faizsiz finans kurumları davet edildi. İhaleye davet edilen 6 adet katılım bankasından dördü teklif verdi. Ancak 18 Mart tarihinde gerçekleştirilen ihale Türkiye Diyanet Vakıf-Sen tarafından yargıya taşındı.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

  • Sürecin yargıya taşınmasına gerekçe olarak ise ihalede rekabet şartlarının oluşmadığı gösterildi. İlk derece mahkemesi ihalenin feshine hükmetti, ancak Diyanet İşleri Başkanlığı kararı Danıştay’a götürdü. Danıştay 13. Dairesi inceleme sonucunda Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle bozdu. Danıştay, rekabet şartlarının sağlandığı belirtilerek, ihalenin iptali kararının reddine hükmetti.

REKABET SAĞLANDI

Danıştay’ın kararında ihale komisyonunun usulüne uygun oluşturulduğu, ihaleye davet edilen 6 bankadan 4'ünün teklif verdiği, bu hâliyle rekabetin sağlandığı dikkat çekildi. Kararda, gerçekleştirilen ihale sonucunda alınan dava konusu ihale komisyonu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi. Danıştay’ın ilgili kararı özetle şöyle:

“Davalı idare tarafından usulüne uygun olarak ihale komisyonunun oluşturulduğu, ihaleye davet edilen 6 bankadan 4'ünün ihaleye teklif verdiği, bu hâliyle ihalede rekabetin sağlandığı, 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne uygun olarak istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle, en avantajlı teklif sahiplerinin belirlenmesi sonucunda ihalenin sonuçlandırıldığı, komisyonun takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanmadığına ilişkin herhangi bir tespit de bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda, davalı idarenin üst yöneticisi olan Başkan Yardımcısı oluru ile ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından, önceden belirlenen ve duyurulan tarihte yeterli katılım sağlanarak gerçekleştirilen ihale sonucunda alınan dava konusu ihale komisyonu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

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