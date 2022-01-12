​Doğal gaz desteği çevreye de yarayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk sinyalini verdiği ısınmada doğal gaz desteğinin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırırken mart ayı gibi vatandaşlara doğal gaz desteğine ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesine çalışılıyor. Söz konusu uygulama devletin ısınma yardımı çerçevesinde kömür yardımı yaptığı haneleri kapsıyor.

Her yerde kömür kullanımının olmayabildiği dikkat çekilerek, hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinin sağlanacağı vurgulandı.

SIFIR EMİSYONA BİR ADIM DAHA

Uygulama ile dar gelirli vatandaşlara yapılan kömür yardımının önemli bölümünün doğal gaz yardımına dönüşmesi bekleniyor. Doğal gaz yardımıyla Türkiye, 2050’de sıfır karbon hedefine ulaşmada bir adım daha atmış olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerinin karşılanması amacıyla 1.8 milyon haneye toplamda 1,8 milyar TL’lik kömür desteği verilmişti.

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Doğal gaz

Kömürsüz ısınmayla daha az kirlilik

Türkiye, yüksek emisyon azaltım potansiyeline eşlik eden başarılı iklim finansmanı yönetimini sürdürerek 2050 yılı için belirlemiş olduğu net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çalışıyor. Türkiye, binalarda kömür kullanımının sonlandırılmasıyla 2030’da yüzde 50 emisyon azaltımı hedefliyor.

Yenilenebilir enerjiyle kalkınma devri

Türkiye, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ise yenilenebilir enerjiye ağırlık vermiş durumda. Yenilenebilir enerji potansiyeli açısından Avrupa’da beşinci, dünyada ise on ikinci sırada yer alan Türkiye bugüne kadar yenilenebilir enerjiye yaptığı önemli yatırımlar ile fosil yakıtlara dayalı kalkınma modelinden uzaklaşıyor. Türkiye, yeşil dönüşümde ön sıralarda yer almayı ve iklim değişikliğiyle mücadelede öncü olmayı planlıyor.

FOTOĞRAF 7 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın 21 Nisan 2021 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığını anımsatarak<br>bu tarihten sonraki 8 aylık sürecin, Covid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yanık, \"Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi.\" dedi. Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. \"Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı\"<br><br>Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Yanık, şunları kaydetti: Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz. Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi. İhtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar kapsamındaki ısınma desteğini, kömürün yanında doğalgaz için de verecek. BiP'te paylaş

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