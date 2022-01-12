​Doğal gaz desteği çevreye de yarayacak

Isınma giderlerine katkı için 1,8 milyon haneye 1,8 milyar TL’lik kömür desteği verilmişti. Bu katkı artık doğalgaz olarak da alınabilecek. Yeni uygulama vatandaşlara kolaylık sağlarken, sıfır emisyon hedefine de yardımcı olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk sinyalini verdiği ısınmada doğal gaz desteğinin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırırken mart ayı gibi vatandaşlara doğal gaz desteğine ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesine çalışılıyor. Söz konusu uygulama devletin ısınma yardımı çerçevesinde kömür yardımı yaptığı haneleri kapsıyor.
Her yerde kömür kullanımının olmayabildiği dikkat çekilerek, hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinin sağlanacağı vurgulandı.
SIFIR EMİSYONA BİR ADIM DAHA
Uygulama ile dar gelirli vatandaşlara yapılan kömür yardımının önemli bölümünün doğal gaz yardımına dönüşmesi bekleniyor. Doğal gaz yardımıyla Türkiye, 2050’de sıfır karbon hedefine ulaşmada bir adım daha atmış olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerinin karşılanması amacıyla 1.8 milyon haneye toplamda 1,8 milyar TL’lik kömür desteği verilmişti.
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Kömürsüz ısınmayla daha az kirlilik
Türkiye, yüksek emisyon azaltım potansiyeline eşlik eden başarılı iklim finansmanı yönetimini sürdürerek 2050 yılı için belirlemiş olduğu net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çalışıyor. Türkiye, binalarda kömür kullanımının sonlandırılmasıyla 2030’da yüzde 50 emisyon azaltımı hedefliyor.
Yenilenebilir enerjiyle kalkınma devri
Türkiye, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ise yenilenebilir enerjiye ağırlık vermiş durumda. Yenilenebilir enerji potansiyeli açısından Avrupa’da beşinci, dünyada ise on ikinci sırada yer alan Türkiye bugüne kadar yenilenebilir enerjiye yaptığı önemli yatırımlar ile fosil yakıtlara dayalı kalkınma modelinden uzaklaşıyor. Türkiye, yeşil dönüşümde ön sıralarda yer almayı ve iklim değişikliğiyle mücadelede öncü olmayı planlıyor.