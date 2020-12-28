Ekonomi Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 28 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 28 artışla 4 milyar metreküp oldu

Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 28 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 4 milyar 41 milyon metreküp oldu. En fazla ithalat 2 milyar 45 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi Azerbaycan ve Cezayir izledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 245 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 795 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 artarken, LNG ithalatı yüzde 2,5 yükseldi.

Böylece doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 4 milyar 41 milyon metreküp oldu. Bu dönemde kuraklık nedeniyle doğal gaz santralleri daha fazla gaz tüketimi gerçekleştirdi ve bu santrallerin elektrik üretimindeki payı arttı. Gaz santrallerinde tüketimin yükselmesi, ithalata artış olarak yansıdı.

Ekimde en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 45 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 102 milyon metreküple Azerbaycan ve 518 milyon metreküple Cezayir izledi.

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Ekimde Rusya'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 243 artarken, Azerbaycan'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 18,3 ve Cezayir'den gelen gaz yüzde 22,9 yükseldi.

Elektrik santrallerinin gaz tüketiminde yüzde 85,5 artış

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 23,8 arttı ve 3 milyar 578 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 85,5 artışla 1 milyar 451 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim de yüzde 2,4 azalarak 380 milyon metreküpe düştü.

  • Bu dönemde, organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 5 artışla 322 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 5,9 düşüşle 3 milyar 260 milyon metreküpe geriledi.

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