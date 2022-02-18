Doğal gaz yardımı başvuruları başladı

Milyonlarca aileyi ilgilendiren doğal gaz desteği için başvurular bugün başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 ile 1150 TL arasında değişiklik gösterecek. Ödemeler ise mart ve ekimde yapılacak.

Doğal gaz

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK DESTEK

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı olarak hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Yardım miktarı ısıl değerlerle oluşturulan endekse göre belirlendi. Yardım miktarı belirlenmeden önce oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı.

ELEKTRİKTE KAPSAM GENİŞLEDİ

Devletin elektrik faturalarında sağladığı desteklerde de kapsam genişletildi. Bu desteklerde 2,1 milyon olan hane kapsamı 4 milyona çıkarıldı. Devlet tarafından son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandı.

ÖZGÜN Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, kimlere verilecek?