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Doğal gaza çevreci depolama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depolama tesisi çalışmalarının sürdüğü Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen çevreci çalışmalarla flamingo sayısının 25 bine ulaştığını açıkladı. Dönmez, “Bu projeyle çevreyi korumanın en güzel örneklerinden bir tanesini sergiliyoruz” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Çevreyi korumanın en güzel örneklerinden bir tanesini sergiliyoruz” dediği Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi bittiğinde, Türkiye’nin 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine ulaşacağını açıkladı. Bakan Dönmez, proje ile üç bine kadar düşen flamingo sayısının 25 bine yükseldiğine dikkat çekti. Dönmez, tarihi Sultanhanı Kervansarayındaki “Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı Sergisi”ni açtı.

5.4 MİLYAR METREKÜP GAZA DEPOLAMA

“Proje bittiğinde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine ulaşacağız” diyen Bakan Dönmez, projenin çevre boyutunu da şu sözlerle paylaştı: “Bu projeyle çevreyi korumanın en güzel örneklerinden bir tanesini sergiliyoruz. Tuz Gölü bilindiği üzere başta flamingolar olmak üzere birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu proje başlamadan evvel flamingoların sayısı neredeyse 3 bin, 3 bin 500’lere kadar gerilemişti. Bu projeden sonra flamingo sayısı 25 binlere ulaştı. Bu da gösteriyor ki yapılan çalışmalar meyvesini, neticesini veriyor. Biz bu depolama maksatlı mağaraları oluştururken, Kızılırmak’tan yaklaşık 120 kilometre mesafeden su getiriyoruz. O tuz mağaralarını eritmek için kullanıyoruz. O mağaralarda eriyen tuzu da yine yaklaşık 30-40 kilometre mesafedeki Tuz Gölü’ne basıyoruz.”

SAKARYA GAZI 2023’TE HAZIR

Sondaj çalışmaları hakkında da bilgi veren Fatih Dönmez, şu anda Fatih sondaj gemisinin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu ve çalışmaların tamamlanmasıyla beraber 1 veya 2 Kasım tarihlerinde ikinci sondaj noktası olan Türkali-1’e gideceğini ifade etti. Bakan Dönmez ayrıca, Sakarya Gaz Sahası’nda keşfi gerçekleştirilen gazı 2023 yılından itibaren sisteme vermeyi hedefledikleri bilgisini paylaştı.

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